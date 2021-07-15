Çaykur Rizespor'dan Gökhan Gönül açıklaması!

"TRANSFERDE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Selimoğlu, "İki tane orta saha, iki tane de ileri uç oyuncusuyla ilgileniyoruz. Bunlar da önemli oyuncular. Başkanımız zaten bunu daha önce açıklamıştı. Birkaç gün içerisinde güzel haberler paylaşacağız. Onun haricinde bahsettiğiniz isimleri zaten açıkladık, onlarda da birtakım prosedürler var onlarla uğraşıyoruz. Bolasie ile ilgili de başkanımız zaten açıklama yaptı, artık ilgilenmiyoruz. Birtakım farklı sorunlar oldu. Şu anda gündemimizde değil" dedi.





"BU SENE FARKLI BİR RİZESPOR OLACAK"

Bu sezon taraftarın da büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Selimoğlu, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Daha önce söylediğimiz gibi herkese iş düşüyor. Bu sene çok farklı bir Rizespor olacak. İnşallah kısa, orta, uzun vadede yapmamız gereken işlerle ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz. Onları da stada bekliyoruz" diye konuştu.