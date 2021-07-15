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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Eylem ve söylemleriniz kabul edilemez

Eylem ve söylemleriniz kabul edilemez

Kulüpler Birliği’nin ‘ültimatom’ olarak yorumlanan dört maddelik mektubuna TFF’den yanıt geldi. İşte yayıncı kuruluş, kurulların işleyişi, Kulüp Lisans ve FFP kriterleri ile yabancı sayısıyla ilgili TFF’nin cevabı:

"HER ŞEYDEN HABERİNİZ VAR"
Sözleşme 21 Kasım 2016'da 5 sezonluk imzalanmıştır. 3. sezonun başlangıcında döviz ve enflasyon şartları gereği, sonrasında da KOVID-19 salgını nedeniyle sözleşme bedelinde indirim yapılmasına ilişkin yayıncı kuruluşla anlaşmaya varılmıştır. 2020-21 sezonu son taksiti belirtilen sürede ödenmemiş, daha sonra 150 milyon TL'lik kısmi bir ödemede bulunulmuştur. Halihazırda yayıncı kuruluş tarafından 142 milyon TL ödeme yapılması beklenmektedir. 'Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişki' nedeniyle kulüplerin finansal zarara uğratıldığı şeklindeki ithamlar asla kabul edilemez.

"YENİSİNİ BİZ ATAYAMAYIZ"
TFF yönetiminin, MHK, Disiplin veya Tahkim üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu kararına atıfla "Türk Futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması" yönündeki talebinize ilişkin öncelikle hatırlatmak isteriz ki, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk ve genel idareye bağlı olmayan TFF, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun denetim kapsamında değildir.

"SAPMAYI % 25 YAPTIK"
UEFA, tüm Avrupa kulüplerinin tabii olduğu Finansal Fair Play kurallarına Türk kulüplerinin de uyum sağlayabilmesi açısından talimat değişikliği konusunda önemli rol oynamıştır. TFF, bu sözleşmelerde taraf değilse de Kulüp Lisans Talimatı'nda yapılan bu değişiklikler, kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeler ile uyumludur. Pandemi nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nde ilk yıl %30, ikinci yıl %15 olan, bu sezon kaldırılmak üzere planlanan kabul edilebilir sapma oranı, 2020-21'in de üzerine çıkartılarak %25 olarak kabul edilmiştir. 2021-22'de yabancı oyuncu ücretleri önceki yılın ortalama kurları ile (1 Euro = 8.96 TL) ile sabitlenmiştir. Kulüplerin gelir artışlarının 1/3'ünü değil %100'ünü takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılması sağlanmıştır

"DAVA SAYISI 207 OLDU"
Süper Lig'de; on yıl önce bir sezonda tescil edilen yabancı futbolcu sayısı 150 iken, geçen sezon 356 olmuştur. Yerli oranı %75'ten %59'a düşmüştür. Oynayanların yaş ortalaması Avrupa'nın en yükseğidir. 30 yaş altı Türk oyuncuların yerine 30 yaş üstü yabancılar geldiği net şekilde gözlemlenmiştir. En önemlisi Süper Lig'in transfer gelirlerinin çok düşük olmasıdır. Halka açık 4 büyük kulübün finansal borcu, 2014/15 yılı sonunda 1.7 milyar TL iken, %330 artarak 2020/21 sezonunda 7.3 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2020/21 sezonunda 356 yabancı oyuncuya 268 milyon Euro ücret ödemesi gerçekleşmiştir. Yine yabancı sınırlaması öncesi 106 adet olan FIFA nezdinde açılan itilaf dosyaları, iki katına çıkarak 207 olmuş ve tutar Euro bazında %270 artarak 18 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya ulaşmıştır. TL karşılıkları ise %722 artmıştır. Yabancı sınırlamasına ilişkin kararlar, 2020-2021 sezonu öncesinde alınmış, KOVID-19 salgınının devam ediyor olması nedeniyle bir sezon ertelenmiştir.

FIFA VE UEFA İLE GÖZDAĞI
Sonuç olarak, göreve başladığımız ilk günden itibaren sadece Süper Lig kulüplerimizi değil tüm diğer alt liglerin, amatör liglerin ve futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamak gibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz.

BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
4 madde 4 analiz!
Ligin başlamasına az bir zaman kala futboldaki ortam gitgide gerginleşiyor... Bizi yine zor bir sezon bekliyor. Kulüpler Birliği'nin, birlik içinde gerilime neden olan açıklama metnine TFF daha kibar bir yanıt vermiş! Metnin sonundaki cümle ise çok açık. Maçlara çıkmazsanız gereken cezayı alırsınız... Özetle: 1- Yayıncı kuruluş ile ne yaşadıysak masada siz de vardınız diyor TFF... Hatta tüm tarafların olduğu bir anlaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da olduğunu ifade ediyor. 2- Kurullar, TFF'nin başını çok ağrıtıyor. Kulüpler haklı. Buradaki ticari ilişkiler düzeni bozuyor. Adalet için endişe doğuruyor. TFF "Ben dokunamam" diyor. Yanlış! Dokunacaksın. 3- TFF, "Kulüp Lisans kriterlerini ne kadar esnetirsek o kadar yörüngeden sapıyorsunuz" diyor. Açıklamadaki en önemli detay, 'Bankalar Birliği ile yaptığınız anlaşmaya göre hareket ediliyor' cümlesi. 4- Yabancı konusunda 8+6 kararı mantıklı değil. Ama TFF'nin ortaya koyduğu rakamlar ilginç... Artısı olmadan 10 yabancı ideal olanıydı. TFF geri adım atmayacağını açık açık beyan etmiş. 2020-21 sezonunda 356 yabancıya 268 milyon Euro verilmiş. Bu büyük bir rakam. Tarafların ortak bir bildiride uzlaşacaklarını açıkçası sanmıyorum.

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Eylem ve söylemleriniz kabul edilemez
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