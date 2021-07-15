Eylem ve söylemleriniz kabul edilemez

Kulüpler Birliği’nin ‘ültimatom’ olarak yorumlanan dört maddelik mektubuna TFF’den yanıt geldi. İşte yayıncı kuruluş, kurulların işleyişi, Kulüp Lisans ve FFP kriterleri ile yabancı sayısıyla ilgili TFF’nin cevabı:
"HER ŞEYDEN HABERİNİZ VAR"
Sözleşme 21 Kasım 2016'da 5 sezonluk imzalanmıştır. 3. sezonun başlangıcında döviz ve enflasyon şartları gereği, sonrasında da KOVID-19 salgını nedeniyle sözleşme bedelinde indirim yapılmasına ilişkin yayıncı kuruluşla anlaşmaya varılmıştır. 2020-21 sezonu son taksiti belirtilen sürede ödenmemiş, daha sonra 150 milyon TL'lik kısmi bir ödemede bulunulmuştur. Halihazırda yayıncı kuruluş tarafından 142 milyon TL ödeme yapılması beklenmektedir. 'Türkiye Futbol Federasyonuile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişki'nedeniyle kulüplerin finansal zarara uğratıldığışeklindeki ithamlar asla kabul edilemez.
"YENİSİNİ BİZ ATAYAMAYIZ" TFF yönetiminin, MHK, Disiplin veya Tahkimüyelerini görevden alma ve yenisini atamayetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçeveya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve KamuDenetçiliği Kurumu kararına atıfla "Türk Futbolyargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafındanseçilerek oluşturulması" yönündeki talebinizeilişkin öncelikle hatırlatmak isteriz ki, özelhukuk hükümlerine tabi, özerk ve genel idareyebağlı olmayan TFF, Kamu Denetçiliği Kurumu'nundenetim kapsamında değildir.
"SAPMAYI % 25 YAPTIK" UEFA, tüm Avrupa kulüplerinin tabii olduğu Finansal Fair Play kurallarına Türk kulüplerinin de uyum sağlayabilmesi açısından talimat değişikliği konusunda önemli rol oynamıştır. TFF, bu sözleşmelerde taraf değilse de KulüpLisans Talimatı'nda yapılan bu değişiklikler, kulüplerinBankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeler ileuyumludur. Pandemi nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nde ilk yıl %30, ikinci yıl %15 olan, bu sezon kaldırılmak üzere planlanan kabul edilebilir sapma oranı, 2020-21'in de üzerine çıkartılarak %25 olarak kabul edilmiştir. 2021-22'de yabancıoyuncu ücretleri önceki yılın ortalama kurları ile(1 Euro = 8.96 TL) ile sabitlenmiştir. Kulüplerin gelir artışlarının 1/3'ünü değil %100'ünü takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılması sağlanmıştır
"DAVA SAYISI 207 OLDU" Süper Lig'de; on yıl önce bir sezonda tesciledilen yabancı futbolcu sayısı 150 iken,geçen sezon 356 olmuştur. Yerli oranı %75'ten%59'a düşmüştür. Oynayanların yaş ortalamasıAvrupa'nın en yükseğidir. 30 yaş altı Türk oyuncularınyerine 30 yaş üstü yabancılar geldiği netşekilde gözlemlenmiştir. En önemlisi Süper Lig'intransfer gelirlerinin çok düşük olmasıdır. Halkaaçık 4 büyük kulübün finansal borcu, 2014/15 yılısonunda 1.7 milyar TL iken, %330 artarak 2020/21sezonunda 7.3 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2020/21sezonunda 356 yabancı oyuncuya 268 milyonEuro ücret ödemesi gerçekleşmiştir. Yine yabancısınırlaması öncesi 106 adet olan FIFA nezdindeaçılan itilaf dosyaları, iki katına çıkarak 207 olmuşve tutar Euro bazında %270 artarak 18 milyonEuro'dan 50 milyon Euro'ya ulaşmıştır. TL karşılıklarıise %722 artmıştır. Yabancı sınırlamasına ilişkinkararlar, 2020-2021 sezonu öncesinde alınmış,KOVID-19 salgınının devam ediyor olması nedeniylebir sezon ertelenmiştir.
FIFA VE UEFA İLE GÖZDAĞI
Sonuç olarak, göreve başladığımız ilk günden itibaren sadece Süper Lig kulüplerimizi değil tüm diğer alt liglerin, amatör liglerin ve futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamakgibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA veUEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayaneylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zararverici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabulgörmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN 4 madde 4 analiz!
Ligin başlamasına az bir zaman kala futboldakiortam gitgide gerginleşiyor... Bizi yine zor birsezon bekliyor. Kulüpler Birliği'nin, birlik içindegerilime neden olan açıklama metnineTFF daha kibar bir yanıt vermiş! Metninsonundaki cümle ise çok açık. Maçlara çıkmazsanızgereken cezayı alırsınız... Özetle: 1-Yayıncı kuruluş ile ne yaşadıysak masada siz devardınız diyor TFF... Hatta tüm tarafların olduğubir anlaşmada Gençlik ve Spor Bakanı MehmetKasapoğlu'nun da olduğunu ifade ediyor.2- Kurullar, TFF'nin başını çok ağrıtıyor. Kulüplerhaklı. Buradaki ticari ilişkiler düzeni bozuyor.Adalet için endişe doğuruyor. TFF "Ben dokunamam"diyor. Yanlış! Dokunacaksın.3- TFF, "Kulüp Lisans kriterlerini ne kadaresnetirsek o kadar yörüngeden sapıyorsunuz"diyor. Açıklamadaki en önemli detay,'Bankalar Birliği ile yaptığınız anlaşmaya görehareket ediliyor' cümlesi. 4- Yabancı konusunda8+6 kararı mantıklı değil. Ama TFF'nin ortayakoyduğu rakamlar ilginç... Artısı olmadan 10yabancı ideal olanıydı. TFF geri adım atmayacağınıaçık açık beyan etmiş. 2020-21 sezonunda356 yabancıya 268 milyon Euro verilmiş. Bubüyük bir rakam. Tarafların ortak bir bildirideuzlaşacaklarını açıkçası sanmıyorum.