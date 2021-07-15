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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:55

Fatih Terim'den EURO 2020 hakkında çarpıcı sözler: Turnuvadaki hayal kırıklığı...

Fatih Terim'den EURO 2020 hakkında çarpıcı sözler: Turnuvadaki hayal kırıklığı...

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'a konuştu. EURO 2020 ve Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Terim, "Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek." dedi. İşte Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye karşı oynayacağı maç öncesi ve yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray'da transferde kimlerin alınacağı merakla bekleniyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'a EURO 2020 ve Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

"TÜRK ÇOCUKLARINA ÖRNEK BİR FUTBOLCU"

Hakan Çalhanoğlu hakkında övgüyle bahseden Fatih Terim şunları söyledi: "Öncelikle Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için mutluyum. Hakan'ı severim ve ona çok güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013 yılında Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, henüz 19 yaşındaydı. İlk maçında da gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."

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Fatih Terim'den EURO 2020 hakkında çarpıcı sözler: Turnuvadaki hayal kırıklığı...
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