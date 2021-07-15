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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Fırtına’dan gol yağmuru

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan gol yağmuru

Trabzonspor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor’u 5-3 yendi. Goller Koita, Berat, Bakasetas, Gervinho ve Hugo’dan geldi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını dün İstanbul'da Ümraniyespor ile oynadı ve sahadan 5-3 galip ayrıldı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililer gençlerle sahaya çıkarken, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci devrede ise as takım oyuna dahil oldu. Transferler Gervinho, Bruno Peres ve Koita ilk kez bordo- mavili formayla ter döktü. Heyecanlı ve tempolu geçen ikinci 45'te Fırtına'nın gollerini Koita, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho ve Hugo attı. Ümraniye'nin gollerini ise Del Valle ve Fuat Bavuk (2) kaydetti.

YENİLER NASILDI?
GERVINHO: Teknik kapasitesinin yüksekliğini top ayağına geldiği her anda hissettirdi. Öz güveni ve hazır görüntüsüyle dikkat çekti. KOITA: Attığı golün yanı sıra sürekli oyunun içerisindeydi ve pres yaparak olumlu işaretler verdi. PERES: Hücuma katkısıyla öne çıktı. Koita'nın golünde asisti yapan isimdi. Ancak savunmada zayıf gözüktü.

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Fırtına’dan gol yağmuru
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