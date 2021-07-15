Hücum edeceğiz!

Vitor Pereira gelişinin 10. gününde iddiasını konuşturdu: Başkan Ali Koç arayınca dönme kararını vermek kolay oldu. Fenerbahçe ile olan hikâyem başka bir bitişi hak ediyordu
"Fenerbahçe hocası, buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. 'Süper Lig'de yabancılar şampiyon olamıyor' tabusunu yıkmak istiyorum."
"Forvetlerin antrenman performansından memnunum. Ben bir kadro kurarken hem bireysel hem de birlikte oynadıkları zamanki uyumlarını göz önünde tutarım."
İkinci kez sarı-lacivertli takımın başına geçen ve ayağının tozuyla Topuk Yaylası'na giden Vitor Pereira, kampın 10. gününde basının sorularını yanıtladı. İşte öneçıkanlar: "Çalıştığım bütün takımlarda; ofansif, topa sahip olan, oyunu domine eden takım kurmaya çalışırım. Sahadaki oyuncularımınsavaşmasını isterim. İlk dönemimdede kuvvetli bir takım vardı amaBeşiktaş şampiyon oldu.Sezon boyunca yarış sırasındayaşananları zatenhepimiz biliyoruz. Bu sefer ondan daha güçlü bir takım kurmaya çalışacağız. Fenerbahçehocası buraya geldiğizaman hedefin şampiyonlukolduğunu bilir.İkincilik ya da üçüncülüğegelemez.
'BASKI BENİ GELİŞTİRİR'
Türk antrenörlere saygı duyuyorum ama 'yabancı hocalar şampiyonolamıyor' tabusunu yıkmaya geldim. Baskı olacak ama bu beni geliştirir, antrenör olarak bu baskıya ihtiyacımız var. Ben bunu kanımda hissetmeyi seviyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım her zaman karşılaştığım taraftarlar geri dönmemi istediler ve bu bana dokundu. Bu hikâyenin hakettiği şekilde bitmediğini ve birgün mutlaka tamamlanacağınıbiliyordum.
GEÇMİŞTEN DERS ALDIM
Türkiye'yi çok özlemişim. Bu ülkeyi, insanlarını ve ligi çok seviyorum. Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj. Türk oyuncular duygusal oluyor, bu yüzden denge çok önemli. Bir baba gibi yaklaşmanız, ihtiyaçları olduğunda yardım etmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde şampiyonluk için savaşanbir takım kurabiliriz. Her zaman geçmişten dersler çıkarırsınız. Ben de geçmiş tecrübelerimden çok fazla şey öğrendim, daha güçlendim.
GELECEK OYUNCU KALİTEYİ ARTIRMALI!
Benim yapacağım şey, 28 kişilik oyuncu grubundan en iyisini çıkartabilmek. Buraya gelmeden önce oyuncu grubunu çok ciddi şekilde inceledim, analiz ettim ve oyuncular bana ne verebilir ona baktım. Yeni bir isim alacaksak,gelen futbolcununkaliteyi artırması gerekir,yoksa anlamsız olur. Kaliteyi artıracak oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz. Ben her zaman altyapı futbolcularına da açık bir kapı bırakmak istiyorum. Forvetlerinantrenman performanslarındanmemnunum. Ben bir kadro kurarken hem bireysel hem de birlikte oynadıkları zaman uyumlarına göre değerlendirmeye çalışırım.