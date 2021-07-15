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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Hücum edeceğiz!

VOLKAN DEMİR
Hücum edeceğiz!

Vitor Pereira gelişinin 10. gününde iddiasını konuşturdu: Başkan Ali Koç arayınca dönme kararını vermek kolay oldu. Fenerbahçe ile olan hikâyem başka bir bitişi hak ediyordu

"Fenerbahçe hocası, buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. 'Süper Lig'de yabancılar şampiyon olamıyor' tabusunu yıkmak istiyorum."
"Forvetlerin antrenman performansından memnunum. Ben bir kadro kurarken hem bireysel hem de birlikte oynadıkları zamanki uyumlarını göz önünde tutarım."

İkinci kez sarı-lacivertli takımın başına geçen ve ayağının tozuyla Topuk Yaylası'na giden Vitor Pereira, kampın 10. gününde basının sorularını yanıtladı. İşte öne çıkanlar: "Çalıştığım bütün takımlarda; ofansif, topa sahip olan, oyunu domine eden takım kurmaya çalışırım. Sahadaki oyuncularımın savaşmasını isterim. İlk dönemimde de kuvvetli bir takım vardı ama Beşiktaş şampiyon oldu. Sezon boyunca yarış sırasında yaşananları zaten hepimiz biliyoruz. Bu sefer ondan daha güçlü bir takım kurmaya çalışacağız. Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. İkincilik ya da üçüncülüğe gelemez.



'BASKI BENİ GELİŞTİRİR'
Türk antrenörlere saygı duyuyorum ama 'yabancı hocalar şampiyon olamıyor' tabusunu yıkmaya geldim. Baskı olacak ama bu beni geliştirir, antrenör olarak bu baskıya ihtiyacımız var. Ben bunu kanımda hissetmeyi seviyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım her zaman karşılaştığım taraftarlar geri dönmemi istediler ve bu bana dokundu. Bu hikâyenin hak ettiği şekilde bitmediğini ve bir gün mutlaka tamamlanacağını biliyordum.

GEÇMİŞTEN DERS ALDIM
Türkiye'yi çok özlemişim. Bu ülkeyi, insanlarını ve ligi çok seviyorum. Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj. Türk oyuncular duygusal oluyor, bu yüzden denge çok önemli. Bir baba gibi yaklaşmanız, ihtiyaçları olduğunda yardım etmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde şampiyonluk için savaşan bir takım kurabiliriz. Her zaman geçmişten dersler çıkarırsınız. Ben de geçmiş tecrübelerimden çok fazla şey öğrendim, daha güçlendim.

GELECEK OYUNCU KALİTEYİ ARTIRMALI!
Benim yapacağım şey, 28 kişilik oyuncu grubundan en iyisini çıkartabilmek. Buraya gelmeden önce oyuncu grubunu çok ciddi şekilde inceledim, analiz ettim ve oyuncular bana ne verebilir ona baktım. Yeni bir isim alacaksak, gelen futbolcunun kaliteyi artırması gerekir, yoksa anlamsız olur. Kaliteyi artıracak oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz. Ben her zaman altyapı futbolcularına da açık bir kapı bırakmak istiyorum. Forvetlerin antrenman performanslarından memnunum. Ben bir kadro kurarken hem bireysel hem de birlikte oynadıkları zaman uyumlarına göre değerlendirmeye çalışırım.

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Hücum edeceğiz!
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