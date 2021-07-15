Irkçılığa maruz kalmıştı! Bukayo Saka'nın takipçi sayısı 4 günde 3 kat arttı...

11 Temmuz'da oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltılar sonucunda 4-3 yenerek 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu. Dev final sonrası İngiliz taraftarlar, sosyal medyada İngiltere Milli Takımı'nın penaltılarını kaçıran 3 siyahi futbolcusu Rashford, Sancho ve Saka hakkında çirkin ırkçı paylaşımlarda bulundu.
İngiltere'nin son penaltısında topun başına geçen 19 yaşındaki Bukayo Saka'nın kullandığı penaltıyı kaleci Donnarumma, kurtardı ve İtalya Avrupa Şampiyonu oldu.
Bu penaltı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Saka'yı arkadaşları yatıştırdı.
Maç sonrası İngiliz taraftarlar Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka ile ilgili çirkin ırkçı ifadelerde bulundu. Özellikle son penaltıyı kaçıran Saka, ırkçı ifadelerin hedefinde yer alan oyuncuların başında geldi.
Mirror'da yer alan haberde, Sosyal medya birçok kişi tarafından sahip çıkılan Saka'nın takipçi sayısı da 4 gün içinde 1.4 milyon arttı.
19 yaşındaki oyuncunun EURO 2020 finali öncesi Instagram'da 700 bin takipçisi bulunurken final sonrası bu sayı 2.1 milyona kadar ulaştı.