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Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:14 Son Güncelleme: 15.7.2021 10:34

Maradona Kupası! İtalya ile Arjantin özel maça çıkıyor...

Maradona Kupası! İtalya ile Arjantin özel maça çıkıyor...

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America Şampiyonu Arjantin, Maradona Kupası adı altında maça çıkmaya hazırlanıyorlar. Bir ilke imza atacak iki takımla ilgili UEFA ve CONMEBOL özel maç için görüşmelerini sürdürüyor. Bu kupanın tek seferlik mi yoksa sürekli mi olacağı konusu da merak ediliyor.

İtalya ve Arjantin, Maradona Kupası olarak adlandırılacak yeni bir organizasyonda yarışan ilk takım olarak tarihe geçebilirler. UEFA ve CONMEBOL arasında Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getirecek özel maç için görüşmelerini sürdürüyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, maç Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak ve geçen yıl vefat eden futbol efsanesinin anısına yapılacak. Maradona'nın adı, karşılaşmanın kazananlarına verilecek kupaya da verilecek.

Organizasyonun kesin detayları henüz teyit edilmezken, tarafları bir araya getirecek mücadele Maradona'ya bir defalık bir saygı mı yoksa Avrupa Şampiyonası ve Copa America kazananlarını içeren sürekli bir etkinlik başlangıcı mı olacağı merak konusu.

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Maradona Kupası! İtalya ile Arjantin özel maça çıkıyor...
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