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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Messi yüzde 50 indirimle 5 yıl daha Barcelona’da

Messi yüzde 50 indirimle 5 yıl daha Barcelona’da
Arjantin ile Copa America'da zafere ulaşan Lionel Messi, uzun süredir beklenen imzayı attı. Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra birçok takımla ismi anılan yıldız futbolcu, Katalan kulübünden kopamadı ve 5 yıllık yeni sözleşme yaptı. Sport'un haberine göre; İspanyol ekibinin ekonomik sıkıntıları yüzünden maaşında yüzde 50 indirime gittiği belirtilen süper starın sözleşme fesih maddesi ise 350 milyon Euro olacak. 34 yaşındaki yaşındaki Barça'da yıllık vergiler düşürüldüğünde 70 milyon Euro kazanıyordu.

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Messi yüzde 50 indirimle 5 yıl daha Barcelona’da
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