Messi yüzde 50 indirimle 5 yıl daha Barcelona’da

Arjantinile Copa America'da zafere ulaşan Lionel Messi, uzun süredir beklenen imzayı attı. Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra birçok takımla ismi anılan yıldız futbolcu, Katalan kulübünden kopamadı ve 5 yıllık yeni sözleşme yaptı. Sport'un haberine göre; İspanyol ekibinin ekonomik sıkıntıları yüzünden maaşında yüzde 50 indirime gittiği belirtilen süper starın sözleşmefesih maddesi ise 350 milyonEuro olacak. 34 yaşındaki yaşındaki Barça'da yıllık vergiler düşürüldüğünde 70 milyon Euro kazanıyordu.