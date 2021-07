Muhammet Demir'den milli takım sözleri! "Hayal kırıklığı yaşadım"

"AHMED KUTUCU BİZE ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK"

Takım içerisinde rekabeti sevdiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Bu da benim için her zaman iyi olmuştur. Ben her zaman sevmişimdir rekabette kalmayı. Bu kılişedir ama takıma fayda sağlar. Ahmed ile burada tanıştım. Burada izleme şansım oldu. Genç, dinamik ve geleceği olan birisi. Beğendim açıkçası. Bunu söylemek bana düşer mi bilmem ama abisi olarak konuşabilirim. Bence bize çok fayda sağlayacak" dedi.



"MİLLİ TAKIMDAN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

'Milli takıma seçilmemesi ile ilgili haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?' Sorusuna cevap veren Demir, "Haksızlık gibi şeyler söylemek ağır kaçar ama tabi hayal kırıklığı yaşadım, kim yaşamaz ki böyle bir sezondan sonra. Orada olmayı çok isterdim, ülkeme faydalı olmayı çok isterdim. Bunu eleştirmek hem bana düşmez hem de doğru bulmuyorum. Tercihi bu şekilde yapmışlar. Artık bir dahaki milli takım maçlarına, kamplara diyorum" diye cevap verirken, Demir ayrıca, "Burak Yılmazla her zaman iyi bir ikili olabilirdik" cevabını verdi.



"MİLLİ TAKIM İLE ALAKALI BEKLENTİ ÇOKTU VE REAKSİYON YÜKSEK OLDU"

Milli takımın Euro 2020'de gösterdiği performansa değinen Muhammet Demir, "Kötü geçti turnuva hepimiz için. Herkes çok üzüldü. Beklentiler çok yüksekte olunca üzüntüler, reaksiyonlar daha fazla oluyor. Takımdan da beklenti çoktu ve reaksiyon çok yüksek oldu. Yerli yersiz, doğru yanlış bilemiyorum ama milli takıma güvendiğimiz için bu şekilde oluyor. Bende çok üzüldüm, daha farklı yerlerde olabilirdik ve o kaliteye sahiptik. Takımlarda da aynı şekilde olur. O ambiansın içinde olmayınca oraya yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Ne yaşandı neler yaşandı bilmiyorsun. Bazen çok farklı şeyler yaşanabiliyor, bilemediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.





"YABANCI SINIRI SERBEST KALABİLİR"

TFF'nin almış olduğu yabancı sınırlamasına değinen Demir, "Bana kalırsa sınır olup olmaması önemli değil. Serbest kalabilir, kalsın da zaten. Ama kulüpler şu yanlışı yapıyor. Serbest kaldıktan sonra Türk oyuncularına bakış açıları değişiyor herkesin. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Aynı seviyedeki Türk oyunculara karşıda aynı kalabilirseler benim için hiçbir sıkıntı yok. Sınır serbest olabilir. Ama tabi bunu da yanlış şekilde kullananlar oluyor. Taraftarlarda Türk oyunculara saldırıyor serbestlikten dolayı. Kulüpler pahalı buluyorsa almasınlar oyuncuyu. Önce alıp daha sonra Türk sınırı çok deyip rekabetten dolayı bazı büyük takımlar yapıyor bunu. Sen rakip takımına karşı rekabette olduğun için o daha fazla veriyor, sen daha fazla veriyorsun, sonra diyorsun Türk oyuncu çok pahalı. Ben mantık dışı buluyorum. İhtiyacı yoksa almasın bu kulüpler şikayetçilerse. Bazen de haklılar bu durumda. Aynı rekabet içinde olduğu sürece serbest kalabilir yabancı sınırı" ifadelerini kullandı.