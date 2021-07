Sahibi biziz, seyirci değil kaptan olacağız

Sporun kardeşlik ve birleştirici özelliğinden hepimizin faydalanması gerektiğini tüm başkanlarımız biliyor. Biz sahadaki rekabetin dışında arkadaşız, dostuz, ağabeyiz, kardeşiz. Pandemi gerekçe gösterilerek yayıncı kuruluş rakamın indirilmesini istedi. Bu bizim için bir sorun. Aslında mali olarak desteklenmesi gereken bir dönemdeyiz. 40 değil, 400 kere de olsa TFF 'nin kapılarını çalarız. Yeni yabancı kuralı kararı çıktığından bu yana Türk futbolcuların değeri 2-3'e katlandı. Alınan her türlü karar kulüplere zarar vermeye başladı. Ben de Türk oyuncularımız olsun çok istiyorum ama bizimFederasyona saygı duyuyoruz ama konular çözülmeyince canımız yanıyor. Kulüplerin gördüğü zararların artık bizim tarafımızdan da birlik ve beraberlik içinde çözülmesi gerekiyor.Birbirimize haber verelim.Sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. Federasyonumuz çözüm üretmiyor. Belli başlı kulüpleri arayarak, baskı ve tehditle kulüpleri bölmeye çalışıyorlar.Biz niye her sezon indirime muhatap olmak zorundayız. Her sene yayıncı kuruluştan 500 milyon dolar almak zorundayız. Ancak her sene bu rakam küçülüyor. 5 senede toplam indirim 564 milyon dolar oldu. Kulüpler Birliği dümende olsaydı, bu indirim talepleri gelemezdi. Kulüpler Birliği olarak bu iradeyi koyduğumuz zaman bunu yapmamız 2 dakikamızı alır. (Maçlara çıkmama kararı)TFF toplantısından ayrıldığımızda yabancı kuralının 1 sene daha erteleneceği ve 3 senenin belirleneceği söylendi. 2-3 gün sonra açıklama yaparak yabancı kuralını koydular.Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Biz oyuncu kontratlarını 3-4 senelik yapıyoruz. Yayın hakları ihalesi her sene yapılıyormuş gibi indirim yapılıyor.Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun, adaletli bir yapıya dönmesi gerekir. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Sistemi ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz!. Yeni yabancı kuralı, kulüplerin iradesine rağmen alındı.Demek ki milli takıma daha çok Türk oyuncu bulmak için yabancı sınırıyla oynamaya gerek yok. Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık ve bu karar kulüplere rağmen samimiyetsizce alındı.Eğer ülke futbolunun %70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların %70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak oturuyoruz burada. Yayın gelirleri konusu Anadolu kulüplerini çok büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Bağımsız kurullar yerine bağımsız olsun ama bana bağımlı olsun dedik ve sorun kronikleşti. Adil kararlar verme şansı olmadıklarını kendileri de itiraf ediyor.Çünkü arıza motorda, siz lastik değiştiriyorsunuz.Oynanan oyun futbol olmaktan çok uzaklaştı. İngiltere'de federasyon, sadece müsabaka talimatlarını uyguluyor. Premier Lig ayrı bir şirket. O şirkette kimsenin bilerek hata yapma şansı yok. Böyle bir modele geçmememiz için şu anda hiçbir nedenimiz yok.