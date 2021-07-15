Son dakika: Beşiktaş golcü transferinde rota değiştirdi! Diego Costa derken sürpriz...

Son dakika haberi... Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.
SEVILLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAYI HEDEFLİYOR
Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek.
Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
LUUK DE JONG KİMDİR?
Sevilla, 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi.
WİLLİAN JOSE PAHALI GELDİ!
İki forvet almayı planlayan Beşiktaş, Willian Jose da Silva için Real Sociedad'ın kapısını çaldı. Ancak İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu. Beşiktaş, rakam yüksek gelince kiralama teklifini sundu.
Geçen sezonun ilk yarısını Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 6 gol ve 1 asistle oynamıştı. İkinci yarıda kiralık gittiği Wolverhampton'da ise 18 karşılaşmada 1 gollük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.
GALATASARAY ROSIER'DEN ÇEKİLDİ!
Beşiktaş ve Galatasaray arasında bir süredir devam eden Valentin Rosier düellosunda yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki Fransız sağ beke teklif götüren sarı-kırmızılı takım, oyuncunun Beşiktaş'ta oynamaya devam etmek istemesi üzerine bu transferden vazgeçti.
Futbolcunun kulübü Sporting'e 1 milyon Euro kiralama bedeli, 3 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle birlikte bonuslar ve sonraki satıştan % 20 pay teklif eden siyah-beyazlılar, mutlu sona çok yaklaştı.
G.Saray'ın aradan çekilmesiyle eli güçlenen Kartal'ın, Portekiz ekibiyle önümüzdeki günlerde el sıkışması ve yıldız sağ bekin de geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yola devam etmesi bekleniyor.
2021 MODEL BEŞİKTAŞ
Şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını Boğaz'da düzenlediği tekne turunun ardından tanıttı. Yeni transferler Mehmet Topal, Salih Uçan ile Necip Uysal, Ljajic, Atiba ve Josef'in giydiği formalar beyaz-siyah ve gri olarak görücüye çıktı.
Beyaz olanı Boğaz'dan ilham alınarak tasarlanırken, 'Boğaz'ın Efendisi Beşiktaş' sloganından hareketle yapıldığı belirtildi. Siyah, 'Kara Kartallar'a itafen tasarlanırken, gri ise Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak tanıtıldı.
Formalar 359 TL'den satışa sunuldu. Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi de "Biz şampiyonluğu evimizde, Boğaz'da kutluyoruz. Adidas ile sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz" diye konuştu.