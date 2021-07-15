Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…

Son dakika… Geçen sezon yaşanan başarısızlığın ardından şampiyonluğun gelmediği bir sezona daha tahammülü olmayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yeni hocası Vitor Pereira ile başladı. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bitirilen 2020-2021 sezonu, adeta hayal kırıklığı yaşatmıştı.