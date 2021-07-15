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Giriş Tarihi: 15.7.2021 21:05 Son Güncelleme: 15.7.2021 21:08

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…

Son dakika haberi… Fenerbahçe’de uzun arayışların ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira, Topuk Yaylası’nda takımını yeni sezona hazırlıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda’ya karşı yapan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca takımı dikkatle takip eden Vitor Pereira’nın o anlarını taraftarın dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçen sezon yaşanan başarısızlığın ardından şampiyonluğun gelmediği bir sezona daha tahammülü olmayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yeni hocası Vitor Pereira ile başladı. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bitirilen 2020-2021 sezonu, adeta hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklamış ve uzun süren arayışların ardından 2015-16 sezonunda da takımın başında olan Portekizli Vitor Pereira'yı göreve getirmişti.

Fenerbahçe'yi ve ligi tanıyan Pereira, sözleşmeyi imzalar imzalamaz takımın Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kampına adım attı.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk provasını Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda'ya karşı yaptı.

Karşılaşmaya 3-4-3 taktiğiyle başlayan Vitor Pereira, bu kararıyla herkesi şaşırttı. Maçın iki devresinde de farklı 11'leri sahaya süren Pereira, 3-4-3'ten vazgeçmedi ve 90 dakikayı bu taktikle tamamladı.

Sarı-lacivertli takımı tamamen farklı ve yeni bir taktikle sezona hazırlayan Portekizli çalıştırıcının nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor.

MAÇI KULEDEN TAKİP ETTİ

Taraftarın dikkatini çeken bir başka konu ise Vitor Pereira'nın 90 dakika boyunca karşılaşmayı gözlem kulesinden takip etmesi oldu.

Takımın her anına hakim olmayı hedefleyen Pereira'nın bu yöntemi oldukça ilginç karşılandı. Pereira, 3-4-3 dizilişiyle çıktığı mücadelede oyuncularına sık sık uyarılarda bulunarak sürekli notlar tuttu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, pandemi kuralları sebebiyle hazırlık maçına taraftar alınmayacağını açıklamıştı. Buna rağmen tesislere gelen sarı-lacivertli taraftarlar, içeri alınmaları yönünde tezahüratlarda bulundu. Çok sayıda taraftar bir süre tesisler içinde yer alan tribünlere geçmek için seslerini yönetime duyurmaya çalıştılar. Öte yandan sarı-lacivertli küçük taraftarların karşılaşmanın ikinci yarısında tribünlere alınmalarına izin verildi.

FUTBOLCULARDAN JEST

Fenerbahçeli futbolcular maç bitiminde, karşılaşma boyunca tesislerin dışından kendilerine destek veren taraftaların yanına gitti. Oyuncular taraftarları selamlarken, sarı-lacivertli futbolseverler de onlara alkışlarla karşılık verdi.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…
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