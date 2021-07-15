Son dakika: Galatasaray’a Gedson Fernandes transferinde büyük rakip! Burak Yılmaz’a takım arkadaşı mı olacak?

Son dakika… Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun devre arasında Fatih Terim'in özel çabasıyla kiralanan Gedson Fernandes, takımın ikinci yarıda vazgeçilmeyen isimlerinden olmuştu. Yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu kiralamak dışında çaresi olmayan Galatasaray, bu sezon yeniden kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk haftalarda eleştirilen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in ısrarla şans vermesiyle sezon sonuna doğru taraftarı büyüleyen bir form grafiği çizdi.
Orta sahada oyunu yönlendirmesiyle savunma ve hücum hattı arasındaki bağlantıyı sağlayan Gedson Fernandes, Galatasaray'ın saha yerleşiminde de büyük kolaylık sağlayan isimlerin başında geliyordu.
Güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 Ocak ayında uçuk bir satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a kiralanmıştı.
Galatasaray formasıyla 17 maçta 1400 dakika süre bulan Gedson, 3 asist katkısı sunmuştu. Portekizli oyuncunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ ZORLAMIŞTI
Yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Gedson Fernandes'e talip olan Beşiktaş, Benfica ve oyuncuyla bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlılar, rotayı farklı isimlere çevirdi.
Benfica'da mevcut başkanın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınması ve yaşanan yönetimsel krizler nedeniyle Galatasaray'a transfer süreci uzayan Gedson için bir yeni iddia Portekiz basınından geldi.
SON ŞAMPİYON TALİP OLDU
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Fransa Ligue 1'de PSG'yi geçerek şampiyonluğa ulaşan Lille, Gedson Fernandes için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
2020-2021 sezonunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuların yüksek katkısıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Lille, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Fransız ekibinin yeni hocası Jocelyn Gourvennec, Gedson'un transferi için onay verdi. Lille yönetiminin bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.