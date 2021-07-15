Son dakika: Galatasaray'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımı! Ghezzal ve Leicester'la anlaşma tamam...

STANCİU İÇİN YENİ TEKLİF!

Galatasaray kadrosuna katmak istediği Nicolae Stanciu için yeni bir teklif yaptı. Rumen basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, Slavia Prag'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan 28 yaşındaki 10 numara için Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldı ve teklifini 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti.