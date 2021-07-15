Son dakika: Galatasaray'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımı! Ghezzal ve Leicester'la anlaşma tamam...

Son dakika haberi... Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.
Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ZİRVE
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE GÖRE 1 MİLYON FARK!
Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.
LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON EURO PEŞİN!
29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı.
Ghezzal geçen sezon siyah-beyazlı takımda 35 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atan yıldız futbolcu, 18 de gol pası verdi. Bu asistlerin 17'sini ligde yaptı ve Süper Lig'de asist kralı olmayı başardı.
NDAO DA GELİYOR!
Ghezzal'ın transferini büyük ölçüde bitiren Galatasaray, sağ kanada takviye olarak Süper Lig'i bilen bir ismi daha katacak. Sarıkırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfen için anlaştı.
Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon Euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı.
2020-21'de 38 karşımaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
STANCİU İÇİN YENİ TEKLİF!
Galatasaray kadrosuna katmak istediği Nicolae Stanciu için yeni bir teklif yaptı. Rumen basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, Slavia Prag'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan 28 yaşındaki 10 numara için Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldı ve teklifini 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti.
Rumen futbolcunun da İstanbul'da oynamak istediği ve Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Aslan'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, İstanbul'a gelmiş ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüştü.
Sosyal medyada ise bu konuşmada Hagi'nin vatandaşı Stanciu'nun adının geçtiği iddia edilmişti. Stanciu geçen sezon Slavia Prag'da 45 maça çıktı ve 16 gol atıp, 3 asist yaptı. Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro...
FORMA FİYATLARI TARAFTARI KIZDIRDI!
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formalarının tanıtımını yaptı. Satışa sunulan formaların tanıtımını Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed yaparken, fiyatlar taraftarları kızdırdı.
Sarıkırmızılı futbolseverler, taraftar formasının 399.90 TL'den, pro parçalı formanın ise 999.90 TL'den satılmasına tepki göstererek, "Halkın takımı ama hangi halkın!... İnanılmaz pahalı. Proya 1000 TL verilmez. Taraftar forması da 400 etmez" yorumları yaptı.