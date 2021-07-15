Stancıu için yeni teklif

Galatasaray kadrosuna katmak istediği Nicolae Stanciu için yeni bir teklif yaptı. Rumen basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, Slavia Prag'la sözleşmesi2023'te bitecek olan 28 yaşındaki 10 numaraiçin Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldı ve teklifini 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Rumen futbolcunun da İstanbul'da oynamak istediği veGalatasaray'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Aslan'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, İstanbul'a gelmiş ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüştü. Sosyal medyada ise bu konuşmada Hagi'ninvatandaşı Stanciu'nun adının geçtiği iddia edilmişti. Stanciu geçen sezon Slavia Prag'da 45 maça çıktı ve 16 gol atıp, 3 asist yaptı. Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro...