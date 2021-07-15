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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Trabzonspor’un geleceği sağlam!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trabzonspor’un geleceği sağlam!

U19 Gelişim Ligi’nde şampiyon olan Trabzonspor’un hocası Hasan Üçüncü, SABAH’a konuştu: “Kulübün altyapısında gurur duyulacak bir potansiyel var.”

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor U19 takımının teknik direktörü Hasan Üçüncü, SABAH'ın sorularını yanıtladı. Geçen sezon lider oldukları dönemde pandemi nedeniyle liglerin tatil edildiğini hatırlatan Üçüncü, "Yarım kalan işi tamamladık. Şampiyon olacağımızdan emindik. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

BAŞKAN AĞAOĞLU ÇOK DESTEK VERDI
Trabzonspor'un altyapısından son dönemde oyuncu çıkmıyor tartışmalarını kabul etmeyen Üçüncü, "Trabzonspor altyapısında önemli bir potansiyel var. Şu anki kadroda bile altyapıdan yetişen birçok isim var. Her yıl biriki oyuncu çıkardığın zaman altyapı başarılıdır. Trabzonspor'un geleceği sağlam" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendilerine destek verdiğini belirten 40 yaşındaki hoca, "Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edeceğiz. Nasıl Türkiye şampiyonası vitrin olduysa Avrupa daha önemli bir vitrin. Çocukları futbol otoriteleri izleyecek" ifadesini kullandı.

GENÇLER KAMPA GELİYOR
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'un genç oyuncularından Hakan Yeşil, Kağan Moradaoğlu, Ahmet Can Kaplan ve Süleyman Cebeci, zorlu maraton sonrası kısa bir izin yapacaklar ve daha sonra A Takım kamp kadrosuna dahil edilecekler. Bu futbolculara ek olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Veysel Sönmezsoy'u da kampa almayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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Trabzonspor’un geleceği sağlam!
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