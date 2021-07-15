Trabzonspor’un geleceği sağlam!

U19 Gelişim Ligi’nde şampiyon olan Trabzonspor’un hocası Hasan Üçüncü, SABAH’a konuştu: “Kulübün altyapısında gurur duyulacak bir potansiyel var.”
Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor U19 takımının teknik direktörü Hasan Üçüncü, SABAH'ın sorularını yanıtladı. Geçen sezon lider oldukları dönemde pandemi nedeniyle liglerin tatil edildiğini hatırlatan Üçüncü, "Yarım kalanişi tamamladık. Şampiyonolacağımızdan emindik.Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.
BAŞKAN AĞAOĞLU ÇOK DESTEK VERDI
Trabzonspor'un altyapısından son dönemde oyuncu çıkmıyor tartışmalarını kabul etmeyen Üçüncü, "Trabzonsporaltyapısında önemli birpotansiyel var. Şu anki kadrodabile altyapıdan yetişenbirçok isim var. Her yıl birikioyuncu çıkardığın zamanaltyapı başarılıdır. Trabzonspor'ungeleceği sağlam" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendilerine destek verdiğini belirten 40 yaşındaki hoca, "Türkiye'yi UEFAGençlik Ligi'nde temsiledeceğiz. Nasıl Türkiye şampiyonasıvitrin olduysa Avrupadaha önemli bir vitrin. Çocuklarıfutbol otoriteleri izleyecek" ifadesini kullandı.
GENÇLER KAMPA GELİYOR U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'un genç oyuncularından Hakan Yeşil, Kağan Moradaoğlu, Ahmet Can Kaplan ve Süleyman Cebeci, zorlu maraton sonrası kısa bir izin yapacaklar ve daha sonra A Takım kamp kadrosuna dahil edilecekler. Bu futbolculara ek olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Veysel Sönmezsoy'u da kampa almayı düşündüğü gelen haberler arasında.