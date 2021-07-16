4 büyükler için flaş sözler! 'Tarihte bir ilk gerçekleşti'

LEVENT TÜZEMEN: 4 BÜYÜKLER ORTAK AKILDA BULUŞTU

4 büyük kulübün başkanı ilk kez ortak akılda buluşup bir araya geldi. TFF ve kurulları ile yayıncı kuruluş hakkındaki rahatsızlıklarını haklı olarak dile getirdiler. Ortak akıldan çıkan sonuç şu; 'TFF ben yaptım oldu' dememeli. TFF eğer kulüpleri temsil ediyorsa bir karar almadan önce paydaşları ile sorunları masaya yatırmalı.

Eğer kurullarla ilgili bir güvensizlik söz konusu ise kulüplerin hassasiyetlerini gözeterek gerekirse kurulları değiştirmeli. Ayrıca 4 büyük kulübün yayın ihalesi ile ilgili anlattıkları ve 'yayın ihalesini biz yapalım' demeleri çok mantıklı. Sonuçta TFF kulüplerin hakkını pazarlıyor. Bir sözleşme yapılıyor ama yayıncı sözleşmeye uymuyor, kulüplerin hakkı yeniyor.