4 büyükler için flaş sözler! 'Tarihte bir ilk gerçekleşti'

4 büyük kulübün başkanı tarihte ilk kez kendi çıkarları için birlik olup televizyonda açık oturuma katıldı... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç artık seslerini daha fazla yükselteceklerinin mesajını verdi. TFF'nin yapısına ve bazı kararlarına itiraz ettiler. Yabancı sayısının sınırlandırılması ve TFF kurullarının bağımsız olmasına yönelik eleştirilerin yanı sıra yayın gelirlerindeki azalma da kulüplerin en çok tepki gösterdiği detaylardı. SABAH Spor Yazarları 4 başkanın açıklamalarını yorumladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz kontratları 3-4 yıllık yapıyoruz, yayın hakları ihalesi her sene yapılıyormuş gibi indirim oluyor. Bu şartlar altında devam etmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Sistemi ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. TFF çözüm üretemiyor. Baskı ve tehditle kulüpleri bölmeye çalışıyorlar. Biz neden her sezon indirimle muhatap olmak zorundayız? Kulüpler Birliği olarak maçlara çıkmama irademizi ortaya koyduğumuzda bunu yapmamız 2 dakika alır.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Çarpıklık kişilerde değil sistemde. 3 senede 4 kez MHK Başkanı değişti. Tartışmalar sona ermedi. Çünkü arıza motorda, siz lastik değiştiriyorsunuz. Oynanan oyun futbol olmaktan uzaklaştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Her karar kulüplere zarar vermeye başladı. TFF'ye saygı duyuyoruz ama konular çözülemeyince canımız yanıyor. Kulüplerin gördüğü zararların artık birlik ve beraberlik içerisinde çözülmesi gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: 4 BÜYÜKLER ORTAK AKILDA BULUŞTU
4 büyük kulübün başkanı ilk kez ortak akılda buluşup bir araya geldi. TFF ve kurulları ile yayıncı kuruluş hakkındaki rahatsızlıklarını haklı olarak dile getirdiler. Ortak akıldan çıkan sonuç şu; 'TFF ben yaptım oldu' dememeli. TFF eğer kulüpleri temsil ediyorsa bir karar almadan önce paydaşları ile sorunları masaya yatırmalı.
Eğer kurullarla ilgili bir güvensizlik söz konusu ise kulüplerin hassasiyetlerini gözeterek gerekirse kurulları değiştirmeli. Ayrıca 4 büyük kulübün yayın ihalesi ile ilgili anlattıkları ve 'yayın ihalesini biz yapalım' demeleri çok mantıklı. Sonuçta TFF kulüplerin hakkını pazarlıyor. Bir sözleşme yapılıyor ama yayıncı sözleşmeye uymuyor, kulüplerin hakkı yeniyor.
TFF teslimiyetçi bir ruhla eli kolu bağlı kalıyor. Bundan sonraki ihalede kulüplerin de temsilcilerinin yer alması hatta sözleşmeye dahil olması şart. 4 kulübün başkanı artık birlikte hareket edeceklerinin bir mesajını verdiler ve hareket etmek zorundadırlar. Eğer çatlak olursa, güvensizlik ortamı büyür.
GÜRCAN BİLGİÇ: KULÜPLER VE TFF İNATLAŞMASIN!
Aslında tarihte bir ilk gerçekleşti. Futbolun lider takımları 'Türkiye'de son sözü biz söyleriz' dediler. Tartışmanın ana konusu federasyon ile kulüpler arasındaki iletişim eksikliğinin ortaya çıkmasıydı. 4 başkan da problemleriyle ilgili yaptığı görüşmelerden sonuç alamadıklarından, muhatap olarak görülmediklerinden, Kulüpler Birliği olarak da değersizleştirildiklerinden şikâyetçiydiler.
Gerçekten de kulüplerin ligde yaşadıkları sorunları da devletle olan problemleri de çözemeyen, çözmek için fikir oluşturmayan, bir federasyon yönetimi tarif edildi. Şimdi iki önemli gelişme bekleniyor. Birincisi yayın ihalesi, ikincisi 8+6 kuralı. Futbol oynayanlar ile yönetimlerin inatlaşmaması gerekir. Çünkü gösteri sahnesi kulüplerde, kuralları koyanlar da federasyon. Bu noktada en doğrusu bulunmalı.
ALİ GÜLTİKEN: KULÜPLER YASASI İÇİN DE BİRLİK OLSUNLAR!
Birlikte olabilmek önemli. Marka değerini geliştirmek, büyütmek, gelirleri artırmak açısından faydalı. Gelişmiş futbol ekonomilerine baktığımızda gelirlerdeki menfaatleri geliştirmek açısından aynı yolların izlendiğini görüyoruz. Bizdeki genel sıkıntı işin biraz daha bu kısmını aşıp TFF'yi yönetme şekline döndüğünde ortaya çıkıyor.
Kulüpleri yönetenler açısından esas sorun sistem içerisinde hesap vermemeleri. Sürekli, gelirler üzerinden TFF'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Keşke yıllardan beri bekleyen Kulüpler Yasası'nın da çıkması için aynı birlikteliği ve samimiyeti gösterebilseler.
MURAT ÖZBOSTAN: ORTAK AKIL, ORTAK REÇETE LAZIM!
Değerli başkanlarımızı 3 saat dinledim. Tablo beni son derece mutlu etti, oldukça medeni geçen bir görüşmeydi. Ortak hareket etmeleri güzel bir başlangıç. Umarım sadece ekonomik konularda değil, futbolu ilgilendiren birçok konuda da aynı yolda giderler.
Ülkenin buna ihtiyacı var. Geçen sezon birbirlerine karşı hem konuşarak hem de kulüplerin sosyal medya hesaplarından ağır hakaretlerde bulundular. Maçların başlamasına az bir zaman kaldı. Galatasaray haftaya Avrupa'da sahaya çıkıyor. Eğer gerçekten hem futbolun ekonomisini hem de yaşanan adaletsizlikleri düzetmek istiyorlarsa TFF ile aynı masada buluşmaları şart.
Kimse kimseye rest çekmesin. Sonuçta TFF'nin görevi kulüplerin isteklerine çözüm bulmak ama her şey de olacak diye bir şey yok. Başkan Nihat Özdemir ve değerli kulüp başkanlarının bir an önce bir araya gelerek ortak bir reçete yazmalarını umut ediyorum.