Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun kontratı 3 yıllık olacak. İmza parasının yanında senelik 2.5 milyon Euro kazanacak
Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Ezgjan Alioski Aslan oldu. Makedon sol bekin menajeri öncekiakşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüplebaşlayan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve yıllık 2.5milyon Euro garanti ücret ödenecek.Sözleşme 3 yıllık olacak. Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki solak, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynadı. EURO 2020'de Kuzey Makedonya ile gruptaki 3 maçta da mücadele etti.
ÇOK KOŞAR AZ SAKATLANIR
SABAH SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Alioski'yi analiz etti. İşte sonuç:
ÖzellikleKuzey Makedonya A Milli Takımı'nda 3-5-2'lik dizilişte hem üçlü savunmanın solunda hem de beşli orta sahanın solunda şans bulan Alioski, dönem dönem 5-4-1'lik diziliş tercihlerinde de savunmanın solunda görev aldı. Solbek pozisyonunda mücadeleyebaşladığında hücumakatkı yapan futbolcu,olası kayıplarda geriye de hızlıdönebilmesiyle dikkat çekiyor. Oyunun her iki yönünü de iyi oynayan yıldız futbolcuyu,kulüpler için cazip kılanbaşka bir nokta ise son yıllardahiç sakatlık yaşamaması. Koşu mesafelerinde de çok önemli değerlere ulaşabiliyor.