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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Alioski Aslan oldu

MEHMET ÖZCAN
Alioski Aslan oldu

Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun kontratı 3 yıllık olacak. İmza parasının yanında senelik 2.5 milyon Euro kazanacak

Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Ezgjan Alioski Aslan oldu. Makedon sol bekin menajeri önceki akşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüple başlayan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Sözleşme 3 yıllık olacak. Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki solak, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynadı. EURO 2020'de Kuzey Makedonya ile gruptaki 3 maçta da mücadele etti.

ÇOK KOŞAR AZ SAKATLANIR
SABAH SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Alioski'yi analiz etti. İşte sonuç:
Özellikle Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda 3-5-2'lik dizilişte hem üçlü savunmanın solunda hem de beşli orta sahanın solunda şans bulan Alioski, dönem dönem 5-4-1'lik diziliş tercihlerinde de savunmanın solunda görev aldı. Sol bek pozisyonunda mücadeleye başladığında hücuma katkı yapan futbolcu, olası kayıplarda geriye de hızlı dönebilmesiyle dikkat çekiyor. Oyunun her iki yönünü de iyi oynayan yıldız futbolcuyu, kulüpler için cazip kılan başka bir nokta ise son yıllarda hiç sakatlık yaşamaması. Koşu mesafelerinde de çok önemli değerlere ulaşabiliyor.

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Alioski Aslan oldu
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