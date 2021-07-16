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Giriş Tarihi: 16.7.2021 13:33

Altınordu savunmaya takviye arıyor

DHA
Altınordu savunmaya takviye arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezonki kadrodan stoperler Sinan, Kahraman ve Yiğithan ile sol bek Ufuk takımdan ayrılırken; teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun savunmaya takviye istediği kaydedildi.

İzmir ekibinin bir stoper, bir sağ bek, bir de sol bek transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Altınordu, Altay'da gözden çıkarılan tecrübeli stoper Gencer'i transfer etmekten vazgeçti. Kırmızı-lacivertliler savunma oyuncusu arayışlarını sürdürüyor.

Giresunspor'la son dakika pürüzü yaşayan Altınordulu sol kanat Metehan Mimaroğlu'nun kendisine daha yüksek bir teklif sunan Adana Demirspor'la anlaştığı öğrenildi.

Süper Lig ekibiyle el sıkışan Metehan, takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, Adana ekibinin kampına katıldı. Altınordu'nun bu transferden yaklaşık 4 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi. Kırmızı-lacivertliler, 2019-20 sezonunun devre arasında Metehan'ı 50 bin TL karşılığında 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan kadrosuna katmıştı.

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Altınordu savunmaya takviye arıyor
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