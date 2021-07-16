Aytemiz Alanyaspor Ildız ile anlaştı

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ahmed Ildız Yeni Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu. Burada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz. Transferlerimiz bundan sonra da devam edecek. Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." dedi.

"TEKRAR ÇIKIŞ YAKALACAYAĞIM"

Ahmed Ildız, "Burada tekrar bir çıkış yakalayacağıma inanıyorum. Alanyaspor ve benim adıma inşallah hayırlı olur. Kendimi 3 yıl buraya bağladım. Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey güzel olacak. Bu sezon yukarılarda oynayacağız. Alanyaspor'un güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğiz. Statta görüşmek dileğiyle." diye konuştu.