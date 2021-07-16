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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Bak Mohamed nasıl koşuyorlar!

Bak Mohamed nasıl koşuyorlar!

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Mısırlı forveti ile anısını da anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Takımımız'ı İtalyan basınına değerlendirdi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan İmparator, Çalhanoğlu adına mutlu olduğunu ifade etti. Terim, "Onu gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. İnter taraftarı Hakan'ı çok sevecek. Futbol, bireysel bir spor değil. Türkiye'nin turnuvadaki performansını bireylere bağlamak doğru değil" dedi. G.Saray'ın 23 yaşındaki forveti Mostafa Mohamed ile olan bir anısını da anlatan İmparator, "Mohamed'i EURO 2020 maçlarını benimle birlikte izlemesi için evime davet ettim. Ona, hücum oyuncularının neredeyse orta saha oyuncuları kadar koştuğunu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

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Bak Mohamed nasıl koşuyorlar!
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