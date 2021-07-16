Bak Mohamed nasıl koşuyorlar!

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Mısırlı forveti ile anısını da anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Takımımız'ı İtalyan basınına değerlendirdi. LaGazzetta dello Sport'a konuşanİmparator, Çalhanoğlu adına mutlu olduğunu ifade etti. Terim, "Onu gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. İnter taraftarıHakan'ı çok sevecek.Futbol, bireyselbir spor değil. Türkiye'nin turnuvadakiperformansını bireylerebağlamak doğru değil"dedi. G.Saray'ın 23 yaşındaki forveti Mostafa Mohamed ile olan bir anısını da anlatan İmparator, "Mohamed'i EURO2020 maçlarını benimlebirlikte izlemesi içinevime davet ettim.Ona, hücumoyuncularınınneredeyse ortasaha oyuncularıkadar koştuğunugöstermekistedim" ifadelerini kullandı.