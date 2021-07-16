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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Berkan Kutlu'ya 2.4 milyon Euro

Berkan Kutlu'ya 2.4 milyon Euro
Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon Euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon Euro'ya indi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

TAYLAN PSV'YE ZOR
EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ancak Taylan'ın 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara'nın forma giymesi bekleniyor.

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Berkan Kutlu'ya 2.4 milyon Euro
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