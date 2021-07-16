Fenerbahçe, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

3-4-3 TERCİH ETTİ

Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih etti. Kariyerinin son bölümünde takımlarını daha çok bu sistem ile sahaya süren Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takıma da aynı sistemi uyguladı.

Pereira, kampta gerçekleştirilen tek hazırlık maçında da yine bu sistem ile takımını sahaya sürdü. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynarken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Portekizli teknik adam, söz konusu karşılaşmada her iki devrede iki farklı takım ile sahaya çıkarken, 3-4-3 sistemiyle mücadele etti.

MİLLİLER SONRADAN KATILDI

Fenerbahçe'nin ilk etap hazırlık kampına, milli takımlarda forma giyen oyunculardan bazıları sonradan katılırken, bazıları ise kampa yetişemedi. Sarı-lacivertli ekipte ay-yıldızlı formayı giyen oyunculardan Altay Bayındır, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile Macaristan Milli Takımı'nda bulunan Attila Szalai kampa sonradan katılan isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe'de Danimarka Milli Takımı stoperi Zanka ile Ekvadorlu forvet Enner Valencia ise takıma İstanbul'da katılacak.