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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Gerçek Kartal Rosier! Maaşımı düşürün

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gerçek Kartal Rosier! Maaşımı düşürün

G.Saray’ın Beşiktaş’a göre daha yüksek bonservis teklifi ortalığı karıştırdı. 24 yaşındaki sağ bek, yapacağı kontrattaki 4 yıllık maaşının bir bölümünden feragat edip bonservise eklenmesini istedi

Beşiktaş ile çifte zafere ulaşan Valentin Rosier için G.Saray da devreye girerken Fransız oyuncu, Beşiktaş forması giymek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Siyahbeyazlılar, 24 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay ilk görüşmede hiçbir sorun yaşamadan 1.4 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışıldı. Sporting ile geçtiğimiz pazar anlaşmaya varan Beşiktaş, bir gün sonra imzaları atmaya hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı. Ancak Valentin Rosier'in tavrı hiç değişmedi. Daha önce Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddeden başarılı futbolcu, sarı-kırmızılıların ikinci girişimini de boşa çıkardı. G.Saray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e inat Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu belirtti.

'BEŞİKTAŞ'I İSTİYORUM'
"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum" sözleriyle G.Saray'ı geri çeviren Fransız yıldız, Sporting'e de hareket alanı bırakmadı. Kartal'ın Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak yerine 4 yıllık imza attırması bekleniyor.

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Gerçek Kartal Rosier! Maaşımı düşürün
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