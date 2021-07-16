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Giriş Tarihi: 16.7.2021 12:04 Son Güncelleme: 16.7.2021 12:04

Göztepe'de Mihojevic ve Burekovic kalıyor!

DHA
Göztepe'de Mihojevic ve Burekovic kalıyor!

Süper Lig ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın olumlu rapor verdiği sol bek Burekovic ve stoper Mihojevic’in takımda kalacağı ifade edildi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe'de daha önce takımdan ayrılması gündeme gelen Boşnak futbolcular Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın iki oyuncu için olumlu rapor verdiği, sol bek Burekovic ve stoper Mihojevic'in ekstra bir teklif gelmemesi halinde Göztepe ile yola devam edecekleri belirtildi.



Göztepe'de Macar kaleci Megyeri'nin de gönderilmeyeceği ifade edilirken, Nijeryalı golcü Ideye dışında gözden çıkarılan futbolcu olmadığı kaydedildi.

Geçen sezon Almanya'nın Erzgebirge Aue takımından Göztepe'ye gelen 25 yaşındaki Mihojevic, 20 lig maçına çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Macar ekibi Ujpest'ten alınan 26 yaşındaki Burekovic ise yine 20 lig müsabakasında top koşturup 2 asist yaptı.

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Göztepe'de Mihojevic ve Burekovic kalıyor!
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