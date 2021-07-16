İlk sınavı geçti

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda’yı yendi
Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampında oynadığı ilk ve tek hazırlık maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarıya 3-4-3 düzeniyle başlarken Berke-Lemos,Sadık, Caulker-Sangare, Sosa, Mert Hakan,Ferdi- Sinan, Ademi, Thiam 11'i sahadaydı. Kanarya, 26'da Sangare'nin ceza sahasına gönderidiği topa yarım vole vuran Sinan'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı Berke hariç tüm takım değişti. Berke- Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi,Gustavo, Zajc, Caner- Mesut, Serdar Dursun,Samatta yine 3-4-3 şeklinde sahadaydı. 67'deCaner'in köşe vuruşunda Serdar Aziz kafaylaağları buldu skoru ilan etti: 2-0.
BUGÜN DÖNÜYORLAR
F.Bahçe, 5 Temmuz'da başlayan Topuk Yaylası kampını tamamlandı. Sabah rejenerasyon idmanı yapacak olan takım öğlen İstanbul'a hareket edecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz'da Kasımpaşaile hazırlık maçı oynayacak.
DİKKAT ÇEKENLER SERDAR DURSUN: Çok hareketliydi. Sürekli arkadaşlarına alan açmaya çalıştı ancak pas hatası fazlaydı. CAULKER: Son derece soğukkanlı ve güçlü. Yoğun antrenmanlar nedeniyle çabukluk sorunu var. 3'lü veya 4'lü savunmada vazgeçilmez olur. OSAYİ-SAMUEL: Pereira sağ kanadı komple ona emanet etti. Bindirmeleri hayli etkili oldu. 3-4-3 sisteminde dikkat çeken performanslardan biriydi. Bu sene de faydalı olacağını gösterdi. MESUT ÖZİL: Pereira ona özgürlük tanımış. İstediği zaman kanada istediği zaman 10 numara pozisyonuna geçiyor. Fiziksel olarak yoğun antrenmanların etkisiyle çok hareketli değildi. Ancak yine öldürücü paslarını izledik. CANER ERKİN: Yerine transfer yapılacak iddialarına rağmen hayli etkiliydi. Mevcut alternatifler içerisinde sol kanadın yine vazgeçilmezi olacak gibi gözüküyor.
MAÇIN ANALİZİ - Volkan Demir
Kısa oyun, paslı çıkış! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, ilk hazırlık karşılaşmasında 3-4-3 sistemini denedi. Maç içinde ısrarla oyunun kısa başlatılması ve pasla çıkılmasa konusunda uyarılarda bulundu. Toprakipteyken, savunma hattının çizgisinikaybetmemesi için yoğunçaba sarf etti. Pereira'nın ilginç uygulamalarından biri ilk yarıda Ferdi'yetamamen sol kanadı emanet etmesiydi. Aynı şekilde ikinci yarıda Osayi'ye komple sağ tarafı bıraktı. İleri üçlüdeiki santrfor özellikli oyuncu kullanması,dikkat çeken bir başkanoktaydı. İlk yarıda Ademi-Thiam, ikinci yarıda ise Serdar Dursun-Samatta ileri üçlüde sürekli yer değiştirerek oynadı. Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun kullandığı gibi ileri üçlünün sağında görev yaptı. Ancak bu kez farklı olarak zaman zaman orta sahaya geldi. Dünkü kadro özelinde ve performanslar eşliğinde 11; Berke-Caulker, SerdarAziz, Novak-Osayi, Sosa, Gustavo,Caner-Mesut, Serdar Dursun,Samatta şeklinde olur diyebiliriz.