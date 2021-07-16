Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlk sınavı geçti
Giriş Tarihi: 16.7.2021

İlk sınavı geçti

İlk sınavı geçti

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda’yı yendi

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampında oynadığı ilk ve tek hazırlık maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarıya 3-4-3 düzeniyle başlarken Berke-Lemos, Sadık, Caulker-Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi- Sinan, Ademi, Thiam 11'i sahadaydı. Kanarya, 26'da Sangare'nin ceza sahasına gönderidiği topa yarım vole vuran Sinan'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı Berke hariç tüm takım değişti. Berke- Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi, Gustavo, Zajc, Caner- Mesut, Serdar Dursun, Samatta yine 3-4-3 şeklinde sahadaydı. 67'de Caner'in köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayla ağları buldu skoru ilan etti: 2-0.

BUGÜN DÖNÜYORLAR
F.Bahçe, 5 Temmuz'da başlayan Topuk Yaylası kampını tamamlandı. Sabah rejenerasyon idmanı yapacak olan takım öğlen İstanbul'a hareket edecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

DİKKAT ÇEKENLER
SERDAR DURSUN: Çok hareketliydi. Sürekli arkadaşlarına alan açmaya çalıştı ancak pas hatası fazlaydı. CAULKER: Son derece soğukkanlı ve güçlü. Yoğun antrenmanlar nedeniyle çabukluk sorunu var. 3'lü veya 4'lü savunmada vazgeçilmez olur. OSAYİ-SAMUEL: Pereira sağ kanadı komple ona emanet etti. Bindirmeleri hayli etkili oldu. 3-4-3 sisteminde dikkat çeken performanslardan biriydi. Bu sene de faydalı olacağını gösterdi. MESUT ÖZİL: Pereira ona özgürlük tanımış. İstediği zaman kanada istediği zaman 10 numara pozisyonuna geçiyor. Fiziksel olarak yoğun antrenmanların etkisiyle çok hareketli değildi. Ancak yine öldürücü paslarını izledik. CANER ERKİN: Yerine transfer yapılacak iddialarına rağmen hayli etkiliydi. Mevcut alternatifler içerisinde sol kanadın yine vazgeçilmezi olacak gibi gözüküyor.

MAÇIN ANALİZİ - Volkan Demir
Kısa oyun, paslı çıkış!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, ilk hazırlık karşılaşmasında 3-4-3 sistemini denedi. Maç içinde ısrarla oyunun kısa başlatılması ve pasla çıkılmasa konusunda uyarılarda bulundu. Top rakipteyken, savunma hattının çizgisini kaybetmemesi için yoğun çaba sarf etti. Pereira'nın ilginç uygulamalarından biri ilk yarıda Ferdi'ye tamamen sol kanadı emanet etmesiydi. Aynı şekilde ikinci yarıda Osayi'ye komple sağ tarafı bıraktı. İleri üçlüde iki santrfor özellikli oyuncu kullanması, dikkat çeken bir başka noktaydı. İlk yarıda Ademi-Thiam, ikinci yarıda ise Serdar Dursun-Samatta ileri üçlüde sürekli yer değiştirerek oynadı. Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun kullandığı gibi ileri üçlünün sağında görev yaptı. Ancak bu kez farklı olarak zaman zaman orta sahaya geldi. Dünkü kadro özelinde ve performanslar eşliğinde 11; Berke-Caulker, Serdar Aziz, Novak-Osayi, Sosa, Gustavo, Caner-Mesut, Serdar Dursun, Samatta şeklinde olur diyebiliriz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…
SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Son dakika: Galatasaray’a Gedson Fernandes transferinde büyük rakip! Burak Yılmaz’a takım arkadaşı mı olacak?
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya ve Galata'da '15 Temmuz' ışık gösterisi
Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması! Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı konuşulan Murat Boz işin aslını ilk kez anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk sınavı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA