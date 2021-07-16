Ortak reçete şart

"Bundan sonraki ihalede kulüplerin de yer alması hatta sözleşmeye dahil olması şart.""Tarihte bir ilk oldu. Futbolun lider takımları 'Türkiye'de son sözü biz söyleriz' dediler...""Keşke yıllardır bekleyen Kulüpler Yasası'nın da çıkması için aynı birlikteliği gösterebilseler.""Ortak hareket etmeleri güzel bir başlangıç. Sorunları düzeltmek için TFF ile aynı masada buluşmalılar.""Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz kontratları 3-4 yıllık yapıyoruz,Bu şartlar altında devam etmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Sistemi ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz.""Sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. TFF çözüm üretemiyor. Baskı ve tehditle kulüpleri bölmeye çalışıyorlar. Biz neden her sezon indirimle muhatap olmak zorundayız? Kulüpler Birliği olarak maçlara çıkmama irademizi ortaya koyduğumuzda bunu yapmamız 2 dakika alır.""Çarpıklık kişilerde değil sistemde. 3 senede 4 kez MHK Başkanı değişti. Tartışmalar sona ermedi.Oynanan oyun futbol olmaktan uzaklaştı.""Her karar kulüplere zarar vermeye başladı.Kulüplerin gördüğü zararların artık birlikve beraberlik içerisinde çözülmesi gerekiyor."4 büyük kulübün başkanı tarihte ilk kez kendi çıkarları için birlik olup TV'de açık oturuma katıldı…TFF'nin yapısına ve bazı kararlarına itiraz ettiler. Yabancı sayısının sınırlandırılması ve TFF kurullarının bağımsız olmasına yönelik eleştirilerin yanı sıra yayın gelirlerindeki azalma da kulüplerin en çok tepki gösterdiği detaylardı.4 başkanın açıklamalarını yorumladı:4 büyük kulübün başkanı ilk kez ortak akılda buluşup bir araya geldi. TFF ve kurulları ile yayıncı kuruluş hakkındaki rahatsızlıklarını haklı olarak dile getirdiler. Ortak akıldan çıkan sonuç şu;dememeli. TFF eğer kulüpleri temsil ediyorsa bir karar almadan önce paydaşları ile sorunları masaya yatırmalı. Eğer kurullarla ilgili bir güvensizlik söz konusu ise kulüplerin hassasiyetlerini gözeterek gerekirse kurulları değiştirmeli. Ayrıca 4 büyük kulübün yayın ihalesi ile ilgili anlattıkları vedemeleri çok mantıklı. Sonuçta TFF kulüplerin hakkını pazarlıyor. Bir sözleşme yapılıyor ama yayıncı sözleşmeye uymuyor, kulüplerin hakkı yeniyor. TFF teslimiyetçi bir ruhla eli kolu bağlı kalıyor.4 kulübün başkanı artık birlikte hareket edeceklerinin bir mesajını verdiler ve hareket etmek zorundadırlar. Eğer çatlak olursa, güvensizlik ortamı büyür.Aslında tarihte bir ilk gerçekleşti. Futbolun lider takımlarıdediler. Tartışmanın ana konusu federasyon ile kulüpler arasındaki iletişim eksikliğinin ortaya çıkmasıydı. 4 başkan da problemleriyle ilgili yaptığı görüşmelerden sonuç alamadıklarından, muhatap olarak görülmediklerinden, Kulüpler Birliği olarak da değersizleştirildiklerinden şikâyetçiydiler. Gerçekten de kulüplerin ligde yaşadıkları sorunları da devletle olan problemleri de çözemeyen, çözmek için fikir oluşturmayan, bir federasyon yönetimi tarif edildi. Şimdi iki önemli gelişme bekleniyor.Futbol oynayanlar ile yönetimlerin inatlaşmaması gerekir.Bu noktada en doğrusu bulunmalı.Birlikte olabilmek önemli. Marka değerini geliştirmek, büyütmek, gelirleri artırmak açısından faydalı. Gelişmiş futbol ekonomilerine baktığımızda gelirlerdeki menfaatleri geliştirmek açısından aynı yolların izlendiğini görüyoruz. Bizdeki genel sıkıntı işin biraz daha bu kısmını aşıp TFF'yi yönetme şekline döndüğünde ortaya çıkıyor. Kulüpleri yönetenler açısından esas sorun sistem içerisinde hesap vermemeleri. Sürekli, gelirler üzerinden TFF'yi baskı altına almaya çalışıyorlar.Değerli başkanlarımızı 3 saat dinledim. Tablo beni son derece mutlu etti, oldukça medeni geçen bir görüşmeydi. Ortak hareket etmeleri güzel bir başlangıç.Ülkenin buna ihtiyacı var. Geçen sezon birbirlerine karşı hem konuşarak hem de kulüplerin sosyal medya hesaplarından ağır hakaretlerde bulundular. Maçların başlamasına az bir zaman kaldı. Galatasaray haftaya Avrupa'da sahaya çıkıyor. Eğer gerçekten hem futbolun ekonomisini hem de yaşanan adaletsizlikleri düzetmek istiyorlarsa TFF ile aynı masada buluşmaları şart. Kimse kimseye rest çekmesin.Başkan Nihat Özdemir ve değerli kulüp başkanlarının bir an önce bir araya gelerek ortak bir reçete yazmalarını umut ediyorum.