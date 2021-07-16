Pereira aradı Hulk ‘gelirim’ dedi

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Brezilyalı golcünün şartları ortaya çıktı. Atletico Mineiro ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki oyuncu, istediği zaman bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Sezon başına 4 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat istiyor. Portekizli hoca ile Hulk, Çin'in Shanghai takımında birlikte çalışmıştı
F.Bahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadarülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesibulunuyor. Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zamanbedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilyaekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.
VEDAT VE SÖRLOTH SEÇENEKLERİ MASADA
Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euroolduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediğiifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'inShanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile birgörüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Fenerbahçe,bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi.Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunuda yakından takip ediyor. Vedat Muriqi veSörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu sözkonusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.
PORTEKİZ'DEN VİDAL İDDİASI
Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i sarılacivertlilere yazdı. Record'un haberine göre İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu. Tecrübeli futbolcunun, Benfica'nın da listesinde olduğu ancak Portekiz ekibinin kadrosundaki 5 sağ bek oyuncusundan en az 2-3'üyle vedalaşmadan bu transferi yapamayacağı belirtildi. F.Bahçe'nin teklifinin ve ilgisinin daha önde olduğuna vurgu yapıldı. 31 yaşındaki Vidal, kontratının bittiği Sevilla'da geçen sezon 19 maça çıkmış bir de asist yapmıştı.