PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Süper Lig temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Devler Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında vereceği mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
Devler Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Philips Stadion Stadyumu, Eindhoven'da, oynanacak olan mücadele Spor Smart HD kanalında canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.
Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.