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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:04 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:11

Son dakika: Beşiktaş hazırlık maçlarının programı belli oldu

Son dakika: Beşiktaş hazırlık maçlarının programı belli oldu

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı açıklandı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki günün ilk idmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. İdman açma germe hareketleriyle tamamlandı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Son dakika: Beşiktaş hazırlık maçlarının programı belli oldu
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