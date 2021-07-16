Son dakika: Beşiktaş’ın yeni 10 numarası hafta sonu geliyor! Alex Teixeira için son görüşmeler…

Son dakika… Futbolda 2020-2021 sezonunu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun şampiyonluk için yine favori takımları arasında bulunuyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, 3 kupada da yoluna devam edebilecek bir kadro kurmayı planlıyor.
Devler Ligi'nde kalıcı olmayı isteyen Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden transfer döneminde kadroya yeni katılacak isimlerin Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını talep ediyor.
Transfer sezonunun başından bu yana Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferde son aşamaya geldi. Takımın bir diğer Brezilyalısı Josef de Souza'nın da yakından ilgilendiği görüşmelerde yeni gelişmeler mevcut.
SON GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Alex Teixeira ile 10 gün önce maaş konusunda anlaşan Beşiktaş, oyuncuyu daha fazla bekletmemek adına girişimlerini hızlandırdı.
İmza parası görüşmeleri için devreye giren Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun 1.5 milyon Euroluk talebi üzerinden son görüşmelerini yapıyor. Transferin hafta sonu olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Brezilyalı 10 numaranın kadroya katılmasını çok isteyen Sergen Yalçın, bu transferin yakın zamanda takıma katılmasını talep ediyor.
Bonservisi elinde olan Alex Teixeira için Beşiktaş yönetiminin 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdığı belirtiliyor.