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Giriş Tarihi: 16.7.2021 08:55

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferi an meselesi! İmza parası planı ortaya çıktı

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferi an meselesi! İmza parası planı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle tıkanan Alex Teixeira transferi Başkan Ahmet Nur Çebi’ni yeni planı sonrası bitme aşamasına geldi. İşte dev transferin detayları...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde maaş konusunda anlaşmış imza parası sorununu çözmeye çalışıyordu.

Takvim'in haberine göre; Yönetim 1.5 milyon Euro'luk imza parasını taksitler halinde ödeme planı yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin imza parasına karşı olmasına rağmen taraftara Alex'i hediye etmek istemesi sebebiyle istisna tanımayı düşündüğü kaydedildi. Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.

Siyah-Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için Sambacı yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro...

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Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferi an meselesi! İmza parası planı ortaya çıktı
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