Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”

"ONUN GİBİ BİR OYUNCUYU BEDAVAYA ALMAK…"

Takımın sportif direktörü Sven Mislintat, "Ömer olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından birisi. Onun gibi bir oyuncuyu bedavaya transfer ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.