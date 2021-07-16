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Giriş Tarihi: 16.7.2021 22:55 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:08

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”

Son dakika haberi… Türk futbolunda son yılların en büyük değerlerinden birisi olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin yeni sözleşme tekliflerini kabul etmemiş ve serbest kalmıştı. Sezon içerisinde görüşme sağladığı Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a imza atan genç oyuncu, Almanya’da şimdiden övgüleri toplamaya başladı. Stuttgart’ın sportif direktörü ve teknik direktörü Ömer Faruk için övgülerde bulundu ve Fenerbahçe tarafını kızdıracak sözler kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Fenerbahçe'nin Türk futboluna kazandırmayı istediği genç yeteneklerden birisi olan Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezon içerisinde sarı-lacivertli takımın yeni sözleşme tekliflerini kabul etmemişti.

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda sezon sonunda oynanan Çaykur Rizespor maçında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık pazubandını alan Ömer, sarı-lacivertli takımın gelecekteki yıldızı olarak görülüyordu.

Ancak Fenerbahçe'nin tekliflerini kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz, sezon içerisinde de görüşme sağladığı Bundesliga takımı Stuttgart'a imza attı. Kariyerine Almanya'da devam edecek olan 17 yaşındaki oyuncu, Almanya'da gönülleri fethetmiş görünüyor.

Almanya'nın ve Avrupa'nın önemli medya organlarından Bild'a konuşan Stuttgart sportif direktörü Sven Mislintat ve teknik direktör Pellegrino Matarazzo, Ömer Faruk Beyaz için dikkat çeken sözlerde bulundu.

"ONUN GİBİ BİR OYUNCUYU BEDAVAYA ALMAK…"

Takımın sportif direktörü Sven Mislintat, "Ömer olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından birisi. Onun gibi bir oyuncuyu bedavaya transfer ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo ise Ömer Faruk Beyaz'a hayran dolu sözlerle konuştu. Matarazzo, "Ömer Faruk Beyaz'ın 17 yaşındaki bir oyuncuya göre çok iyi bir fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını biliyor. Onda büyük bir potansiyel görüyorum." dedi.

Bild gazetesinde yapılan röportajda, Ömer Faruk Beyaz'ın, Stuttgart'ın tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişi için biçilmiş bir kaftan olduğu söylendi.

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. İmzaları attıktan sonra yaptığı açıklamada, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini belirten genç oyuncu, Bundesliga'da kendini geliştirmek için elinden geleni yapacağını söylemişti.

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Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”
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