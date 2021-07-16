Son dakika Galatasaray haberi: Ezgjan Alioski Aslan oldu! Berkan Kutlu için 2.4 milyon Euro

ÇOK KOŞAR AZ SAKATLANIR

SABAH SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Alioski'yi analiz etti. İşte sonuç:

Özellikle Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda 3-5-2'lik dizilişte hem üçlü savunmanın solunda hem de beşli orta sahanın solunda şans bulan Alioski, dönem dönem 5-4-1'lik diziliş tercihlerinde de savunmanın solunda görev aldı. Sol bek pozisyonunda mücadeleye başladığında hücuma katkı yapan futbolcu, olası kayıplarda geriye de hızlı dönebilmesiyle dikkat çekiyor. Oyunun her iki yönünü de iyi oynayan yıldız futbolcuyu, kulüpler için cazip kılan başka bir nokta ise son yıllarda hiç sakatlık yaşamaması. Koşu mesafelerinde de çok önemli değerlere ulaşabiliyor.