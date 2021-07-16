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Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:42 Son Güncelleme: 16.7.2021 07:49

Son dakika Galatasaray haberi: Ezgjan Alioski Aslan oldu! Berkan Kutlu için 2.4 milyon Euro

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Ezgjan Alioski Aslan oldu! Berkan Kutlu için 2.4 milyon Euro

Son dakika haberi... Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon Ezgjan Alioski'nin kontratı 3 yıllık olacak. İmza parasının yanında senelik 2.5 milyon Euro kazanacak. Bu arada Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu için son teklifini 2.4 milyon Euro olarak yaptı.

Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Ezgjan Alioski Aslan oldu.

Makedon sol bekin menajeri önceki akşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüple başlayan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Sözleşme 3 yıllık olacak.

Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki solak, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynadı. EURO 2020'de Kuzey Makedonya ile gruptaki 3 maçta da mücadele etti.

ÇOK KOŞAR AZ SAKATLANIR
SABAH SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Alioski'yi analiz etti. İşte sonuç:

Özellikle Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda 3-5-2'lik dizilişte hem üçlü savunmanın solunda hem de beşli orta sahanın solunda şans bulan Alioski, dönem dönem 5-4-1'lik diziliş tercihlerinde de savunmanın solunda görev aldı. Sol bek pozisyonunda mücadeleye başladığında hücuma katkı yapan futbolcu, olası kayıplarda geriye de hızlı dönebilmesiyle dikkat çekiyor. Oyunun her iki yönünü de iyi oynayan yıldız futbolcuyu, kulüpler için cazip kılan başka bir nokta ise son yıllarda hiç sakatlık yaşamaması. Koşu mesafelerinde de çok önemli değerlere ulaşabiliyor.

BERKAN KUTLU'YA 2.4 MİLYON EURO
Bu arada Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon Euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon Euro'ya indi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

TAYLAN PSV'YE ZOR
Öte yandan EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ancak Taylan'ın 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara'nın forma giymesi bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ezgjan Alioski Aslan oldu! Berkan Kutlu için 2.4 milyon Euro
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