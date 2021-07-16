Son dakika: Galatasaray'a eski yıldızı Seri'den sürpriz teklif! Gedson Fernandes derken...

Ghezzal, Alioski, Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı. Terim, sağ ve sol beke transfer istese de bu periyotta DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram'la yola çıkacak.