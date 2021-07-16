Son dakika: Galatasaray'a eski yıldızı Seri'den sürpriz teklif! Gedson Fernandes derken...

Son dakika... Transfer döneminin geride kalan diliminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'ın sözleşmelerini ise uzattı. Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Aslan, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif geldi.
2019-2020 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyen Michael Seri, Aslan'a dönmek için haber gönderdi. Fildişili futbolcu, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
"GALATASARAY'I İSTİYORUM"
2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi.
"Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.
ASLAN'DA GERÇEKLER YEDLİN-ÖMER-FEGHOULİ
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu.
Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor.
Ghezzal, Alioski, Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı. Terim, sağ ve sol beke transfer istese de bu periyotta DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram'la yola çıkacak.
PSV maçında savunmanın sağında Yedlin, solunda Ömer görev yapacak. Benfica'da yaşanan belirsizlikler yüzünden geciken Gedson Fernandes'in yerine takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu.
Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak. Hollanda'daki PSV maçında Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel, Mohamed şeklindeki ilk 11'in sahaya çıkması bekleniyor.
ASLAN'IN 2 HAKKI VAR
21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için UEFA'ya takım listesini bildiren Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılı kulüp maça 48 saat kala listesine 2 yeni isim ekleme hakkına sahip ve transferde görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
ÜÇÜNCÜ KALECİ BERK
Muslera'ya kavuşan Galatasaray'ın PSV maçında kalesi emin ellerde. Sağlık kontrolünden geçen ve idmanlara başlayan Muslera, hazır bir görüntü sergiledi. Okan Kocuk'un ayrılmasıyla Uruguaylı 1 numaranın alternatifi Fatih Öztürk oldu. Altyapıdan Berk Balaban ise üçüncü kaleci olarak kadroda tutulacak.