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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:08 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:24

Son dakika... Galatasaray'a kötü haber! TFF'den Oğulcan Çağlayan kararı

İHA
Son dakika... Galatasaray'a kötü haber! TFF'den Oğulcan Çağlayan kararı

Son dakika... Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan için karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz ekibinin başvurusunu haklı buldu ve Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmadı. Çağlayan, sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde yer almadı ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV maçında forma giyemeyecek..

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı. TFF'nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.

Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF'den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi.

Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan'ın ismi ise bulunmuyor.

LİSANS ÇIKARMAMA TALEBİ UYGUN GÖRÜLDÜ
TFF'nin Oğulcan'ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor'un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru.

Rizespor'un başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray'ın Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ödemesini hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Son olarak Rize temsilcisi TFF'ye Galatasaray'a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve TFF bu talebi uygun görerek, Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı.

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Son dakika... Galatasaray'a kötü haber! TFF'den Oğulcan Çağlayan kararı
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