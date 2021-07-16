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Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:15 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:19

Son dakika: Galatasaray'a PSV maçı öncesi şok! 2 oyuncunun testi pozitif...

Son dakika: Galatasaray'a PSV maçı öncesi şok! 2 oyuncunun testi pozitif...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağı PSV Eindhoven maçlarına hazırlanan Galatasaray, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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Son dakika: Galatasaray'a PSV maçı öncesi şok! 2 oyuncunun testi pozitif...
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