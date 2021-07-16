Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "İyi niyetten uzak..." (Sabah Özel)

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen bu hukuka aykırı karara karşı hem kulübümüz hem de futbolcumuz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde bir başvuru yapılmıştır. 11 Ocak 2021 tarihinde TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen 2021/30E. ve 2021/46K. sayılı karar ile, futbolcumuzun 6 müsabakadan men cezası 3 müsabakadan men cezası olarak düzeltilmiş, ancak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının tazminata dair kısmı aynen onanmıştır.

Bunun üzerine, yine kulübümüz ve futbolcumuz tarafından TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen bu haksız ve hukuka aykırı karara karşı adli yargı yoluna gidilerek Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde itiraz hakkımız kullanılmıştır. Öte yandan, Bölge Adliye Mahkemesi, vermiş olduğu karar ile hem kulübümüzün hem futbolcumuzun davasını reddetmiştir. Bunun üzerine, bu karara karşı tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Bir başka anlatımla, an itibariyle mevcut hukuki ihtilafın yargılaması devam etmektedir ve derdesttir.