Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim ve Rui Costa ilişkileri sayesinde geçen sezonun devre arasında kiralanan Gedson Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarı ve teknik heyeti büyülemişti. Genç yaşında büyük potansiyele sahip olan Portekizli oyuncu, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Benfica'ya geri döndü.
Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, Benfica'nın yaşadığı yönetimsel kriz nedeniyle transferde aşama kaydedemiyor.
Daha önce bitme noktasına gelen transfer, Benfica başkanının görevden alınması nedeniyle şu an için durma noktasına geldi.
Yönetimin 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına yetiştirmeye çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica'da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
İkinci 45 dakikada oyuna dahil olan Gedson Fernandes, hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun eden bir performans sergiledi.
Maçı takip eden Portekizli taraftarlar, Gedson için sahanın en iyisiydi yorumlarından bulunurken, gelecek sezon takımda kalması gerektiğini savundu.
Gedson Fernandes için yapılan bazı yorumlar şöyle...
"İkinci yarıya dair en iyi şey Gedson'a sahip olmak."
"İkinci yarı takım zayıftı ancak Gedson iyi oynadı. Kadroda bir yeri hak ediyor."
"Gedson Fernandes takımda kalmalı."
"Gedson, Benfica'nın en iyilerinden birisiydi."
"Gedson'un oyunu harikaydı. Şans verilmesi gerekiyor."
Bu aşamaya kadar transfer görüşmelerini olumlu şekilde ilerleten Galatasaray, Benfica'nın istediği yüksek bedelli zorunlu satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor.
Galatasaray formasıyla 17 maçta 1400 dakika süre bulan Gedson, 3 asist katkısı sunmuştu. Portekizli oyuncunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
BENFİCA'NIN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Benfica Kulübü'nün sosyal medyadaki İngilizce hesabı, Gedson Fernandes'in fotoğrafını paylaşarak, "Anlaşmaya ihtiyacımız var, biliyorsunuz." yorumunu yaptı.