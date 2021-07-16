Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”
Giriş Tarihi: 17.7.2021 00:17 Son Güncelleme: 17.7.2021 00:37

Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”

Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”

Son dakika haberi... Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı ve büyük verim aldığı Gedson Fernandes, sezon sonuyla birlikte Benfica'ya geri dönmüştü. Portekizli genç oyuncuyu yeniden kiralamak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Benfica kulübünün yaşadığı yönetimsel kriz nedeniyle transferi sonlandıramadı. Öte yandan Gedson Fernandes, Benfica'nın yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında sahada kendine yer buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim ve Rui Costa ilişkileri sayesinde geçen sezonun devre arasında kiralanan Gedson Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarı ve teknik heyeti büyülemişti. Genç yaşında büyük potansiyele sahip olan Portekizli oyuncu, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Benfica'ya geri döndü.

Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, Benfica'nın yaşadığı yönetimsel kriz nedeniyle transferde aşama kaydedemiyor.

Daha önce bitme noktasına gelen transfer, Benfica başkanının görevden alınması nedeniyle şu an için durma noktasına geldi.

Yönetimin 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına yetiştirmeye çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica'da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon taraftarın ve teknik heyetin en çok beklediği transfer olan Portekizli genç yıldız, Benfica'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz 2. Ligi'nden Casa Pia ile oynadığı maçta görev aldı.

İkinci 45 dakikada oyuna dahil olan Gedson Fernandes, hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun eden bir performans sergiledi.

Maçı takip eden Portekizli taraftarlar, Gedson için sahanın en iyisiydi yorumlarından bulunurken, gelecek sezon takımda kalması gerektiğini savundu.

Gedson Fernandes için yapılan bazı yorumlar şöyle...

"İkinci yarıya dair en iyi şey Gedson'a sahip olmak."

"İkinci yarı takım zayıftı ancak Gedson iyi oynadı. Kadroda bir yeri hak ediyor."

"Gedson Fernandes takımda kalmalı."

"Gedson, Benfica'nın en iyilerinden birisiydi."

"Gedson'un oyunu harikaydı. Şans verilmesi gerekiyor."

Bu aşamaya kadar transfer görüşmelerini olumlu şekilde ilerleten Galatasaray, Benfica'nın istediği yüksek bedelli zorunlu satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor.

Galatasaray formasıyla 17 maçta 1400 dakika süre bulan Gedson, 3 asist katkısı sunmuştu. Portekizli oyuncunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

BENFİCA'NIN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Benfica Kulübü'nün sosyal medyadaki İngilizce hesabı, Gedson Fernandes'in fotoğrafını paylaşarak, "Anlaşmaya ihtiyacımız var, biliyorsunuz." yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi
Alaçatı’da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! Tepkiler çığ gibi…
SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Bağ-Kur SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2021 zam açıklaması
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”
19 Temmuz Arefe Günü bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 19 Temmuz’da bankalar açık mı?
Şahan Gökbakar o küçük masum köy evini göstersene!
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA