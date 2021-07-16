Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”

Gedson Fernandes için yapılan bazı yorumlar şöyle...

"İkinci yarıya dair en iyi şey Gedson'a sahip olmak."

"İkinci yarı takım zayıftı ancak Gedson iyi oynadı. Kadroda bir yeri hak ediyor."

"Gedson Fernandes takımda kalmalı."

"Gedson, Benfica'nın en iyilerinden birisiydi."

"Gedson'un oyunu harikaydı. Şans verilmesi gerekiyor."