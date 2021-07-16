Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da
Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:59 Son Güncelleme: 16.7.2021 15:15

Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da

Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da

Son dakika haberi... Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini resmen açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Gökhan Gönül, yeşil-mavili ekipte 77 numaralı formayı giyecek.

Son dakika... Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da beklenen transfer açıklandı. Gökhan Gönül, resmen Çaykur Rizespor'a imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda eden deneyimli futbolcu, bugün Rizespor'la sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan milli futbolcu, Karadeniz temsilcisiyle 2 yıllık kontrat yaptı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

36 yaşındaki futbolcu, Rizespor'da 77 numaralı formayı giyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi
Alaçatı’da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! Tepkiler çığ gibi…
SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…
Bağ-Kur SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren 2021 zam açıklaması!
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için 81 ile 3 yeni genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA