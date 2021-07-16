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Giriş Tarihi: 16.7.2021 08:09 Son Güncelleme: 16.7.2021 08:11

Son dakika: Rosier, Beşiktaş için maaşını düşürdü! Galatasaray'ı bu sözlerle reddetti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Rosier, Beşiktaş için maaşını düşürdü! Galatasaray'ı bu sözlerle reddetti

Son dakika haberi... Valentin Rosier, Beşiktaş için ücretinin bir kısmından vazgeçti. Galatasaray'ın Beşiktaş’a göre daha yüksek bonservis teklifi ortalığı karıştırdı. 24 yaşındaki sağ bek, yapacağı kontrattaki 4 yıllık maaşının bir bölümünden feragat edip bonservise eklenmesini istedi. Fransız oyuncu "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum" sözleriyle Galatasaray'ı reddetti.

Beşiktaş ile çifte zafere ulaşan Valentin Rosier için G.Saray da devreye girerken Fransız oyuncu, Beşiktaş forması giymek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay ilk görüşmede hiçbir sorun yaşamadan 1.4 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışıldı. Sporting ile geçtiğimiz pazar anlaşmaya varan Beşiktaş, bir gün sonra imzaları atmaya hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı.

Ancak Valentin Rosier'in tavrı hiç değişmedi. Daha önce Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların ikinci girişimini de boşa çıkardı.

Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e inat Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu belirtti.

'BEŞİKTAŞ'I İSTİYORUM'
"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum" sözleriyle G.Saray'ı geri çeviren Fransız yıldız, Sporting'e de hareket alanı bırakmadı. Kartal'ın Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak yerine 4 yıllık imza attırması bekleniyor.

KENAN KARAMAN: TARİHE GEÇME SIRASI BENDE
Bu arada Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman'ı da renklerine bağladı. Siyah-Beyazlılar, Düsseldorf'taki sözleşmesi biten 27 yaşındaki gurbetçi forvetle 3 yıllık mukavele imzaladı.

Beşiktaş, milli futbolcunun tanıtım videosunda daha önce takımda forma giyen gurbetçi yıldızların gollerini paylaşırken, Kenan da "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende" mesajını verdi. Kenan'ın yıllık 10 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi.

Santrfor mevkiinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da oynayabilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Alman ekibinde 29 maçta 7 gol, 2 asist üretti.
Almanya kariyerinde oynadığı 277 maçta 73 gol atıp, 23 asist yapan Kenan Karaman, A Milli Takım'da da 25 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

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Son dakika: Rosier, Beşiktaş için maaşını düşürdü! Galatasaray'ı bu sözlerle reddetti
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