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Giriş Tarihi: 16.7.2021 20:08 Son Güncelleme: 16.7.2021 20:28

Son dakika: UEFA beklenen kararı açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...

Son dakika: UEFA beklenen kararı açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...

Son dakika haberi... UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının grup kura çekimlerinin ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Öte yandan UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

UEFA, Devler Ligi'nde gelecek 4 yılın ev sahiplerini açıkladı:

2022: Saint Petersburg, Rusya
2023: İstanbul, Türkiye
2024: Londra, İngiltere
2025: Münih, Almanya

Türkiye Futbol Federasyonu, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: UEFA beklenen kararı açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...
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