Son dakika: UEFA beklenen kararı açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
UEFA, Devler Ligi'nde gelecek 4 yılın ev sahiplerini açıkladı:
2022: Saint Petersburg, Rusya
2023: İstanbul, Türkiye
2024: Londra, İngiltere
2025: Münih, Almanya
Türkiye Futbol Federasyonu, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak." ifadelerini kullandı.