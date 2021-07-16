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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Sörloth’tan memnunum

Sörloth’tan memnunum

RB Leipzig Teknik Direktörü Marsch, “Sörloth çok iyi çalışıyor. Spor salonunda da zaman geçiriyor. Yaklaşımından memnunum” ded

Trabzonspor'un tekrar kadrosuna katmak için RB Leipzig'in gözden çıkarmasını beklediği Alexander Sörloth için Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch'dan bordo-mavilileri üzecek açıklama geldi. Marsch, Norveçli yıldızdan memnun olduğunu belirterek, "Sörloth her gün çok iyi çalışıyor. Yaklaşımından memnunum. İdmanlarda oldukça iyi, spor salonunda da zaman geçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit" dedi.

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Sörloth’tan memnunum
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