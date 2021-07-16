Sörloth’tan memnunum

RB Leipzig Teknik Direktörü Marsch, “Sörloth çok iyi çalışıyor. Spor salonunda da zaman geçiriyor. Yaklaşımından memnunum” ded
Trabzonspor'un tekrar kadrosuna katmak için RB Leipzig'in gözden çıkarmasını beklediği Alexander Sörloth için Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch'dan bordo-mavilileri üzecek açıklama geldi. Marsch, Norveçli yıldızdan memnun olduğunu belirterek, "Sörloth her gün çok iyi çalışıyor.Yaklaşımından memnunum. İdmanlardaoldukça iyi, spor salonunda da zamangeçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit" dedi.