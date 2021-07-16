Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman'ı da renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Düsseldorf'taki sözleşmesi biten 27 yaşındaki gurbetçi forvetle 3 yıllık mukavele imzaladı. Beşiktaş, milli futbolcunun tanıtım videosunda daha önce takımda forma giyen gurbetçi yıldızların gollerini paylaşırken, Kenan da "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende" mesajını verdi. Kenan'ın yıllık 10 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Santrfor mevkiinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da oynayabilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Alman ekibinde 29 maçta 7 gol, 2 asist üretti.
Almanya kariyerinde oynadığı 277 maçta 73 gol atıp, 23 asist yapan Kenan Karaman, A Milli Takım'da da 25 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.