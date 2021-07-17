Alex’te mutlu son

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numaranın transferini birkaç gün içerisinde açıklayacak. 31 yaşındaki futbolcu ile sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro’luk imza parasını da 1 milyon Euro’ya çekmeyi başardı
Beşiktaş, taraftarın tezahüratlar eşliğinde Başkan Ahmet Nur Çebi'den istediği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın. Önceki günÜmraniye'de takımınidmanını izleyenÇebi'nin,31 yaşındakiBrezilyalı 10numara için teknik direktörSergen Yalçın'dan olumlugörüş aldığı ve bu işe son noktayı koymak için görüşmelere başlandığı belirtildi.
TAKSİT ÖNERİSİNE SICAK BAKIYOR
Daha önce 2.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşan taraflar, imza parası pazarlıklarında da büyük aşama kaydetti. Yıldız futbolcu, 1.5 milyon Euro'luk talebini 1 milyon Euro'ya çekerken paranın taksitler halinde ödenmesine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. AlexTeixeira'nın birkaç güniçinde resmi imzayı atıp Beşiktaşlıolması bekleniyor.
'EN ERKEN BEŞİKTAŞ DAVRANDI'
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvetten önemli satır başları şöyle:
Türkiye'den başka teklifler de aldım. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak en erken Beşiktaş davrandı. Buraya gelme sebeplerimden birisi de Şampiyonlar Ligi. Yabancı sınırı kalksaTürk futbolu için daha iyi olur.
Milli Takım'da çok defansif gözüktüm ancak ben ofansif bir oyuncuyum. Kendimi en iyi hissettiğim yer santrfor bölgesi. Gelmedenönce Burak ve Cenk ağabeylerle konuştum.Çok olumlu şeyler söylediler. İnşallah bende onların izinden gidebilirim.
SIRA ÖDEME PLANINDA
Rosier'in G.Saray'a gitmeyi kesin bir dille reddetmesinin ardından gözler Beşiktaş'ın Sporting'le yaptığı pazarlıklara çevrildi. Siyahbeyazlıların, görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği ve tarafların 4.5 milyon Euro bonservis bedeli artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün son olarak ödeme planının detayları üzerinde durduğu ifade edildi.