Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alex’te mutlu son
Giriş Tarihi: 17.7.2021

Alex’te mutlu son

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Alex’te mutlu son

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numaranın transferini birkaç gün içerisinde açıklayacak. 31 yaşındaki futbolcu ile sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro’luk imza parasını da 1 milyon Euro’ya çekmeyi başardı

Beşiktaş, taraftarın tezahüratlar eşliğinde Başkan Ahmet Nur Çebi'den istediği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın. Önceki gün Ümraniye'de takımın idmanını izleyen Çebi'nin, 31 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için teknik direktör Sergen Yalçın'dan olumlu görüş aldığı ve bu işe son noktayı koymak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

TAKSİT ÖNERİSİNE SICAK BAKIYOR
Daha önce 2.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşan taraflar, imza parası pazarlıklarında da büyük aşama kaydetti. Yıldız futbolcu, 1.5 milyon Euro'luk talebini 1 milyon Euro'ya çekerken paranın taksitler halinde ödenmesine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Alex Teixeira'nın birkaç gün içinde resmi imzayı atıp Beşiktaşlı olması bekleniyor.

'EN ERKEN BEŞİKTAŞ DAVRANDI'
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvetten önemli satır başları şöyle:
Türkiye'den başka teklifler de aldım. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak en erken Beşiktaş davrandı. Buraya gelme sebeplerimden birisi de Şampiyonlar Ligi.
Yabancı sınırı kalksa Türk futbolu için daha iyi olur.
Milli Takım'da çok defansif gözüktüm ancak ben ofansif bir oyuncuyum. Kendimi en iyi hissettiğim yer santrfor bölgesi.
Gelmeden önce Burak ve Cenk ağabeylerle konuştum. Çok olumlu şeyler söylediler. İnşallah ben de onların izinden gidebilirim.

SIRA ÖDEME PLANINDA
Rosier'in G.Saray'a gitmeyi kesin bir dille reddetmesinin ardından gözler Beşiktaş'ın Sporting'le yaptığı pazarlıklara çevrildi. Siyahbeyazlıların, görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği ve tarafların 4.5 milyon Euro bonservis bedeli artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün son olarak ödeme planının detayları üzerinde durduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transfer yarışına sokmuştu! Brezilyalı yıldız Paulinho kararını verdi…
Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”
Alaçatı’da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! Tepkiler çığ gibi…
AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Cumhurbaşkanımız muhtıraları kağıt parçasına çeviren siyasetlere liderlik etmiştir
Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı
Vergi cezaları ve pişmanlık zammı siliniyor! Fırsat doğdu: Yüzde 90 indirim yapılacak!
Son dakika: 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex’te mutlu son
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA