Bu tablonun eşi benzeri yok

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu’ndan çarpıcı tespit: “Yetiştirdiğimiz oyuncular 577 milyon TL… Üretiyoruz, yetiştiriyoruz, parlatıyoruz… Uğurcan, Türkiye’nin en değerli oyuncusu… Sistemli bir biçimde Trabzonspor’u bu piyasanın 1 numaralı pazarı haline getirdik.”
Trabzonspor Genel Sekreteri ÖmerSağıroğlu, Türkiye'nin en değerliyerli oyuncularına sahip olduklarınıve ayrıca transfer ettikleri futbolcularında değerlerine değer kattıklarınısöyledi. Bordo-mavili kulübün transferpiyasasının 1 numaralı kulübü halinegeldiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Herkesbakalım bu yıl Trabzonspor'dan hangiyıldız çıkacak, kimin yıldızı parlayacakdiye bekliyor… Altyapımızdan çıkanYusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro'yasattık" dedi ve şöyle devam etti:
15 GENÇ KAMPTA
"Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri ise 19 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 8.5 milyon Euro… Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen'in toplam piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Altyapımızdan yetişen,sattığımız ve piyasası olan oyuncular52 milyon Euro… Türk Lirası olarak 577 milyon TL. Ayrıca yeni oyuncular da geliyor. Bugün İstanbul kampımızda,altyapıdan yetişen 15 oyuncu var. Bu tablonuneşi benzeri yok."
DEĞERİMİZ 91 MİLYON EURO
Yabancılardan da kazandıklarını vurgulayan Sağıroğlu, "350 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth'u 10 milyon Euro'ya Leipzig'e sattık. Bugün Bakasetas'ın değeri 7 milyon Euro. Transferlerimize değerkattık ve katmaya devam ediyoruz. Nisan 2018'de seçildiğimiz gün sahadaki Trabzon'un değeri 52 milyon Euro'ydu. Bugün 90.9 milyon Euro. O günkü kurla baktığımızda 255 milyon TL olan Trabzonspor'un değeri bugün 918 milyon TL. Trabzonspor'un Borsa İstanbul'daki değeri de 1.4 milyar TL seviyelerini geçti" dedi.