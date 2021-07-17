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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Bu tablonun eşi benzeri yok

Bu tablonun eşi benzeri yok

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu’ndan çarpıcı tespit: “Yetiştirdiğimiz oyuncular 577 milyon TL… Üretiyoruz, yetiştiriyoruz, parlatıyoruz… Uğurcan, Türkiye’nin en değerli oyuncusu… Sistemli bir biçimde Trabzonspor’u bu piyasanın 1 numaralı pazarı haline getirdik.”

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye'nin en değerli yerli oyuncularına sahip olduklarını ve ayrıca transfer ettikleri futbolcuların da değerlerine değer kattıklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün transfer piyasasının 1 numaralı kulübü haline geldiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Herkes bakalım bu yıl Trabzonspor'dan hangi yıldız çıkacak, kimin yıldızı parlayacak diye bekliyor… Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro'ya sattık" dedi ve şöyle devam etti:

15 GENÇ KAMPTA
"Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri ise 19 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 8.5 milyon Euro… Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen'in toplam piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Altyapımızdan yetişen, sattığımız ve piyasası olan oyuncular 52 milyon Euro… Türk Lirası olarak 577 milyon TL. Ayrıca yeni oyuncular da geliyor. Bugün İstanbul kampımızda, altyapıdan yetişen 15 oyuncu var. Bu tablonun eşi benzeri yok."

DEĞERİMİZ 91 MİLYON EURO
Yabancılardan da kazandıklarını vurgulayan Sağıroğlu, "350 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth'u 10 milyon Euro'ya Leipzig'e sattık. Bugün Bakasetas'ın değeri 7 milyon Euro. Transferlerimize değer kattık ve katmaya devam ediyoruz. Nisan 2018'de seçildiğimiz gün sahadaki Trabzon'un değeri 52 milyon Euro'ydu. Bugün 90.9 milyon Euro. O günkü kurla baktığımızda 255 milyon TL olan Trabzonspor'un değeri bugün 918 milyon TL. Trabzonspor'un Borsa İstanbul'daki değeri de 1.4 milyar TL seviyelerini geçti" dedi.

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