Çaykur Rizespor’un gönlüne göre sağ bek

Mavi-yeşilli kulüp, Fenerbahçe’yle yollarını ayıran tecrübeli futbolcu GÖKHAN GÖNÜL ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran GökhanGönül resmen ÇaykurRizespor'da. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşilmavili renklere bağlayan Gökhan için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı" ifadelerine yer verildi. 36 yaşındakisağ bek, kısa süreiçinde mavi-yeşilli ekibinErzurum'daki sezon öncesikampına katılacak.