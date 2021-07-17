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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Çaykur Rizespor’un gönlüne göre sağ bek

Çaykur Rizespor’un gönlüne göre sağ bek

Mavi-yeşilli kulüp, Fenerbahçe’yle yollarını ayıran tecrübeli futbolcu GÖKHAN GÖNÜL ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşilmavili renklere bağlayan Gökhan için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı" ifadelerine yer verildi. 36 yaşındaki sağ bek, kısa süre içinde mavi-yeşilli ekibin Erzurum'daki sezon öncesi kampına katılacak.

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Çaykur Rizespor’un gönlüne göre sağ bek
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