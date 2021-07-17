Çaykur Rizespor'un hedefi Avrupa!

Daha önce bu durumdaki birçok takımı küme düşmekten kurtardığını ifade eden Uygun, şöyle konuştu: "Takımın sistemine dokunduk ve taktiksel değişiklikler yaptık. Rakibin her saniyesini, salisesini inceleyerek analiz ettik. Yetenekleri ortaya çıkarmak adına futbolcu kardeşlerimize bunları anlattık ve uygulattık. Aynı zamanda uygulatırken eğittik, eğitirken öğrettik ve bu süreci birlikte çok güzel şekilde başardık. Bunda yönetim kurulumuzun da çok büyük emeği oldu. Taraftarlarımızın sevgisiyle o zorlu süreci geçirmiş olduk. Bu dönemde bir şeylerin değişmesi gerektiğini de aslında anlatmış olduk. Mutsuzluğa büründüğünüz zaman, elinizdeki kadronun yetersizliği sizi çok daha kötü günlere götürebilirdi. Biz oradaki süreci bütün taktik, sistem ve psikolojik terapiyle doğru şekilde yöneterek Rizespor'u hak ettiği yukarılara taşıyarak, o mutluluğu yaşadık."

"YA ÇOK PARALAR VERECEKSİNİZ YA DA UYGUN VE DOĞRU FUTBOLCU ALACAKSINIZ"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle transfer sürecinin sağlıklı gitmediğini anlatan Bülent Uygun, 15-20 yıl öncesinde olduğu gibi futbolcuları videolardan takip ederek seçme yoluna gittiklerini dile getirdi.

Yeni yönetimle planlama yaptıklarını aktaran Uygun, şöyle devam etti: "Ya çok paralar vereceksiniz ya da kulübün sistemine uygun, ucuz ve doğru futbolcu alacaksınız. Bu doğrultuda Ümit Milli Takımı'nda oynayan Cemali'yi aldık. Fiziği, kalitesi ve tekniği ile çok iyi bir futbolcuya sahip olduk. Holmen'i defans bölgesindeki alternatifleri artırmak adına transfer ettik. Kalemizde birbirinden değerli 3 yetenekli kalecimiz var. Alper bundan 12 sene önce Eskişehirspor'da futbol oynamasına vesile olduğumuz kardeşimiz ve son anda kadromuza katarak elimizdeki yabancılarla ufakta olsa takım mühendisliğini belli periyotlara oturttuk."