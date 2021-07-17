Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni kazaya karıştı! 1 kişi öldü

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Carlos Kameni, üzücü bir kaza geçirdi.
37 yaşındaki deneyimli file bekçisi, ülkesi Kamerun'nun Batı bölgesinde bir kazaya karıştı. Yapılan açıklamaya göre, yaşanan korkunç araba kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Cibuti'nin AS Arta takımında forma giyen kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu belirtildi.
Kameni, Fenerbahçe'nin yanı sıra Malaga, Espanyol, Saint-Etienne ve Le Havre'de forma giydi.