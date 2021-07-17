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Giriş Tarihi: 17.7.2021 16:22 Son Güncelleme: 17.7.2021 16:38

Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni kazaya karıştı! 1 kişi öldü

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni kazaya karıştı! 1 kişi öldü

Son dakika... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Carlos Kameni, ülkesi Kamerun'da bir kazaya karıştı. Kariyerini AS Arta takımında sürdüren kalecinin de bulunduğu korkunç kazanda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede, Kameni'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Carlos Kameni, üzücü bir kaza geçirdi.

37 yaşındaki deneyimli file bekçisi, ülkesi Kamerun'nun Batı bölgesinde bir kazaya karıştı. Yapılan açıklamaya göre, yaşanan korkunç araba kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cibuti'nin AS Arta takımında forma giyen kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Kameni, Fenerbahçe'nin yanı sıra Malaga, Espanyol, Saint-Etienne ve Le Havre'de forma giydi.

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Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni kazaya karıştı! 1 kişi öldü
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