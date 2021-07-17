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Giriş Tarihi: 17.7.2021 22:57 Son Güncelleme: 17.7.2021 22:59

Galatasaray'da PSV Eindhoven hazırlıkları sürüyor

DHA
Galatasaray'da PSV Eindhoven hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenmanın sonunda interval koşular üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılarda koronavirüs testlerinde pozitif sonuç alınan iki oyuncunun tedavi ve karantina sürecine devam edildi. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz ise takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da PSV Eindhoven hazırlıkları sürüyor
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